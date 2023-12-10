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ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024: MSB Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Yeni yıl bedelli askerlik parası ne kadar, kaç TL oldu?

Türkiye'de bedelli askerlik ücretine ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Yılın sonlarına yaklaşırken, asgari ücret, memur ve emekli zammı çalışmalarının yanı sıra bedelli askerlik ücreti de merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları da bu konudaki beklentileri etkileyecek. Peki MSB Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Yeni yıl bedelli askerlik parası ne kadar, kaç TL oldu?

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 22:56 Güncelleme 10 Aralık 2023, 22:56
ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024: MSB Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Yeni yıl bedelli askerlik parası ne kadar, kaç TL oldu?

Zamlı 2024 askerlik ücreti hakkında araştırmalar hızlandı. Ocak ayına az bir zaman kala yeni bedellik askerlik ücretinin ne kadar olacağı da gündemde yer alıyor. Son olarak Temmuz ayında gerçekleşen memur zammının ardından 1 Temmuz-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olan bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Ancak, yeni yıl için yapılan asgari ücret, memur ve emekli zammı çalışmalarıyla birlikte, bedelli askerlik ücretinin de güncellenmesi bekleniyor. İşte detaylar...

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

Öncelikle yeni bedelli askerlik ücretinin henüz netleşmediğini belirtelim. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken yeni bedelli askerlik ücreti de netleşecek. Ardından da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

2023 yılında Temmuz ayı itibariyla güncel bedelli askerlik ücreti ise 122 bin 351 TL olarak belirlenmişti.

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE MÜRACAAT KABUL ESASLARI

1. Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

2. Bedelli askerlik yararlanma şartları şunlardır:

a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

3. Bedelli askerliğe başvurmak isteyen yükümlüler;

a. Müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden,

b. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan, bu tarih dâhil, istekli olanlar askerlik şubelerinden kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar müracaat edebilir.

4. Yükümlüler bedelli askerlik kapsamında temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulunabilir ve müracaat yılının son mesai günü, mesai bitimine kadar celp dönemi tercihini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden, müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlar sadece askerlik şubesinden güncelleyebilir.

5. Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler ile 2'nci maddenin (a) fıkrası kapsamındakilerden iki aylık süre içinde ödeme yapmayanlar birinci maddedeki müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilir. Her başvuruda Kanuna göre hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenir, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilmez. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilmeyenlerin ödedikleri bedel tutarı, askerlik şubelerine başvurularını müteakip kendilerine iade edilir.

6. Müracaat edilen yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar ödemelerini yapanlar müteakip yıl silahaltına alınmak üzere kura veya sınıflandırma işlemine tabi tutulur.

7. Ödemelerini müracaat edilen yılı takip eden yıl içinde yapanlar, ödemenin yapıldığı yılı takip eden yıl silahaltına alınmak üzere seçim işlemine tabi tutulur. Bunlar celp tercihlerini askerlik şubelerinden güncelleyebilir.

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