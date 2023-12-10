11-12-13-14 Aralık’ta IBAN’a 9.200 TL ödeme var! SSK ve Bağkur emeklisi Pazar sabahına sevinçle uyanacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında 2 milyondan fazla çalışanın emekli olmasıyla birlikte, bankalar emekli müşterileri çekmek için çeşitli avantajlar sunmaya devam ediyor. Emekli olanlara yönelik düzenlenen banka promosyonları, birçok emekli için ek gelir kaynağı olma özelliği taşıyor. Yıl sonu yaklaşırken ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar gündemdeyken, bankaların emekli promosyonları bir kez daha konuşulmaya başlandı. İşte İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, Denizbank ve diğer bankaların emekli promosyonlarına dair detaylar.