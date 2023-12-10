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11-12-13-14 Aralık'ta IBAN'a 9.200 TL ödeme var! SSK ve Bağkur emeklisi Pazar sabahına sevinçle uyanacak!

Yılbaşı yaklaşırken, emekli maaşları ve bankaların emekli promosyonları konusu birçok emeklinin ve finans kurumlarının gündemini işgal ediyor. Yapılan son zamlarla en düşük emekli maaşı 7500 TL seviyesine ulaşmışken, yeni yılla birlikte bu rakamın 10.000 TL'yi geçebileceği konuşuluyor. Aynı zamanda, emekli maaşlarına yılbaşında yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapılması beklenirken, bankalar da emeklileri kendi müşterileri yapmak için promosyon miktarlarını artırıyor. İşte bu ay alabileceğiniz ödemeler...

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 09:42 Güncelleme 10 Aralık 2023, 09:43
11-12-13-14 Aralık’ta IBAN’a 9.200 TL ödeme var! SSK ve Bağkur emeklisi Pazar sabahına sevinçle uyanacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında 2 milyondan fazla çalışanın emekli olmasıyla birlikte, bankalar emekli müşterileri çekmek için çeşitli avantajlar sunmaya devam ediyor. Emekli olanlara yönelik düzenlenen banka promosyonları, birçok emekli için ek gelir kaynağı olma özelliği taşıyor. Yıl sonu yaklaşırken ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar gündemdeyken, bankaların emekli promosyonları bir kez daha konuşulmaya başlandı. İşte İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, Denizbank ve diğer bankaların emekli promosyonlarına dair detaylar.

ARALIK 2023 BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYONLAR

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi, emeklilere 9.000 TL'ye varan promosyon fırsatları sunarak, "Şimdiki Emekliler Bir Başka!" sloganıyla kampanyalarını duyuruyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyarak, emekliler 7.500 TL'ye varan promosyon fırsatlarından yararlanabilirler.

ING EMEKLİ PROMOSYONU

ING, maaşını bu bankaya taşıyan emeklilere toplamda 12.500 TL'ye varan promosyon imkanları sunuyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA, maaşını bankalarına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyonun yanı sıra, 1.000 TL bonus fırsatı da sunuyor. Ayrıca, mobil uygulama üzerinden maaş taşıma imkanı da mevcut.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan EYT'lilere (Erken Yaşta Emekli Olanlara) 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını Akbank'a taşıyan emeklilere sunulan promosyon, 10.000 TL nakit ve 2.000 TL chip-para olmak üzere toplamda 12.000 TL'ye varan ödülleri içeriyor.

VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI, HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Devlet bankalarında uygulanan promosyon miktarı şöyle:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

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