1. asgari ücret toplantısı saat kaçta, hangi kanalda? 2024’te asgari ücret ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika ne zaman?

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren ancak 81 milyonu da dolaylı olarak etkileyen asgari ücrete yapılacak artış için ilk toplantı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 'ın başkanlığında yapılacak.

İşçi tarafını temsilen Türk-İş, işveren temsilen de TİSK'in katılacağı toplantılar sonrasında 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret açıklanacak. Asgari ücret zammı, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, bunun dışında birçok vatandaşın da gelirini, ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi kalemleri etkiliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI: İŞÇİLERİN YANINDA OLUN

Asgari ücrete yönelik "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek" açıklamasını yapan Başkan Erdoğan'ın hükümete flaş bir talimat verdiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.