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6 yıl yeterli, sigortaya 2160 gün eklenecek! Primi eksik olan EYT'liye 21 gün süre verildi! 1.6 milyon SGK’lı ilk sırada

Türkiye genelinde emeklilik için prim satın alacaklar, doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yapacaklar için müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruya göre, emeklilik başvurularını son 3 haftada tamamlayacak olan vatandaşlar, 50 bin liradan fazla parayı ceplerinde tutacak. İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 10:16 Güncelleme 10 Aralık 2023, 10:17
6 yıl yeterli, sigortaya 2160 gün eklenecek! Primi eksik olan EYT’liye 21 gün süre verildi! 1.6 milyon SGK’lı ilk sırada

Türkiye'de emeklilik için belirlenen yaş ve hizmet süresi dışında bir diğer kritik faktör prim ödemesidir. Ancak, bu prim şartını tamamlamayanlar için bir dizi borçlanma imkânı bulunmaktadır. Yasalar çerçevesinde belirlenen bu borçlanma seçenekleri, emeklilik hedefine ulaşmak isteyenleri maddi anlamda destekleyerek önemli bir çözüm sunuyor.

Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen üç çocuğunu borçlanarak 6 yıl yani 2160 gün satın alabiliyor. Erkekler ise askerde geçen günlerini borçlanarak satın alıp primlerine ekleyebiliyor.

Borçlanmalar yani prim satın almalar için ödenecek paranın asgarisi brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor. Aylık ödemeler doğum ve askerlik borçlanmasında brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar olurken, yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45 olarak uygulanıyor. 2023 yılı için brüt asgari ücret 13 bin 414 lira olarak uygulanıyor. Buna göre bir aylık doğum ve askerlik borçlanması için 4.292 lira ödenirken yurtdışı borçlanma için ise 6.036 TL ödeniyor.

KOMİSYON TOPLANIYOR

Borçlanma miktarları geçerli brüt asgari ücrete göre belirlendiği için asgari ücret de yapılan her artış borçlanma maliyetlerini de yukarı çekiyor. 2024 yılı için asgari ücretin yüzde 40-50 arasında artması öngörülüyor. Asgari ücrete yapılacak bu artışlar borçlanma maliyetlerini de yüzde 40-50 oranında yukarı çekecek.

Emeklilik prime ihtiyacı olanlar eğer borçlanma başvurularını Aralık ayının sonuna kadar yaparlarsa 2023 yılına ait asgari ücrete göre ödemede bulunacaklar. Eğer başvuru Ocak ayına kalırsa bu kez belirlenen yeni asgari ücrete göre rakam ortaya çıkacak. Yüzde 40-50 arısında bir artış düşünüldüğünde 2 yıllık bir çocuk borçlanmasında 50 bin liranın üzerinde bir fazladan para ödeme durumu ortaya çıkacak.

PARA ÖDEMEK GEREKMİYOR

Borçlanmalarda öncelikle başvuru yapılıyor. O yüzden şu anda ödeme gücü olmayan birisinin de borçlanma başvurusu yapmasında fayda var.

Başvurular e-devletten yapılıyor. SGK bu başvuruyu inceleyip size bir ödeme emri gönderiyor. Daha sonra da 2-3 aylık bir ödeme süresi bulunuyor.

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