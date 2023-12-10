Otoda faiz sıfırlandı! Sıfır otomobilde yılın son indirim kampanyası...

CITROEN: C3 modeli 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi olanakları ile satışa sunuluyor.

CHERY: Aralık ayında zam yapmayan Chery, 100 bin TL'ye kadar takas desteği ve 250 bin TL'ye kadar faizsiz kredi seçeneği sağlıyor.

Türkiye 'de otomobil satışları Kasım ayında 1 milyonu geçti. Yıl sonuyla birlikte ellerindeki 2023 model araçları bitirmek isteyen firmalar şimdi indirim ve faiz kampanyaları başlattı.

OPEL: SUV modellerinden Grandland GS versiyonunda 75 bin TL, Ultimate versiyonunda 100 bin TL takas desteği, 1.2 130 HP AT8 GS versiyonunda ise online rezervasyona özel 327 bin 900 TL'ye varan avantajlarla yeni sahiplerini bekliyor.

PEUGEOT: 2008 modelinde 220 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. 408 modelinde de 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla yer alıyor.

SKODA: Fabia modeli, 939 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 100 binTL'ye 12 ay, yüzde 0 faiz fırsatı var.

SUZUKI: B hatchback modeli Swift Hibrit modelini satın almak isteyenlere 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı ve 70 bin TL'lik takas desteği sunuyor.

TOYOTA: Toyota'nın geçtiğimiz ay satışa sunduğu ikinci nesil C-HR modeli 250 bin TL'ye varan indirimle 1 milyon 550 bin TL'den başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Bu indirimlere ek olarak müşteriler 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredinden de yararlanabiliyorlar.