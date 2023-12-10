Karlı turizm! Kış geldi, fiyatlar cep yaktı

Havaların soğumasıyla birlikte kayak merkezlerine kar yağışları başladı. Turizmciler yılbaşı ve ara tatil ile yerli turist akını bekliyor. Yine başta Rusya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yabancı turistlerde önemli kayak merkezlerine rezervasyon yaptırmaya başladı. Oluşan taleple birlikte otel fiyatları da yükseldi. Uludağ, Kartalkaya, Kartepe, Erciyes, Palandöken, Sarıkamış gibi kayak merkezlerinde otel fiyatları günlük 2 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkıyor. Vatandaşlar ailece bir kayak tatili yapmak istediğinde ödeyecekleri tutarlar dudak uçuklatıyor. 4 kişilik bir aile bir hafta kayak tatili yapmak istese yol, yemek, kayak masrafları da düşünüldüğünde ortalama 100 bin lirayı bulan bir masrafı gözden çıkartmak gerekiyor. Daha lüks şartlar tercih edilirse rakam üçe dörde kadar katlanabiliyor.
GÜNÜBİRLİK TERCİH NEDENİ
Fiyatlar yüksek olunca vatandaşların birçoğu da kayak merkezlerini günübirlik ziyaret etmeyi tercih ediyor. Özellikle cumartesi ve Pazar günleri kayak merkezlerinde konaklamadan karın ve kayak yapmanın tadını çıkartanların sayısı artıyor.
15 SANTİMETREYİ BULDU
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla sürüyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Bölgede bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Kayak merkezinde yeni sezonun 15 Aralık'ta açılması planlanıyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkili oluyor. Yaklaşık 15 santimi bulan kar kalınlığı turizmcileri sezon öncesi sevindirirken, meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışın aralıklarla devam edeceği öğrenildi.