Karlı turizm! Kış geldi, fiyatlar cep yaktı

Havaların soğumasıyla birlikte kayak merkezlerine kar yağışları başladı. Turizmciler yılbaşı ve ara tatil ile yerli turist akını bekliyor. Yine başta Rusya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yabancı turistlerde önemli kayak merkezlerine rezervasyon yaptırmaya başladı. Oluşan taleple birlikte otel fiyatları da yükseldi. Uludağ, Kartalkaya, Kartepe, Erciyes, Palandöken, Sarıkamış gibi kayak merkezlerinde otel fiyatları günlük 2 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkıyor. Vatandaşlar ailece bir kayak tatili yapmak istediğinde ödeyecekleri tutarlar dudak uçuklatıyor. 4 kişilik bir aile bir hafta kayak tatili yapmak istese yol, yemek, kayak masrafları da düşünüldüğünde ortalama 100 bin lirayı bulan bir masrafı gözden çıkartmak gerekiyor. Daha lüks şartlar tercih edilirse rakam üçe dörde kadar katlanabiliyor.