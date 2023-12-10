PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten büyüme açıklaması: "Yatırımcı güveni arttı risk primi düştü"

Not görünümünün iyileştiğini söyleyen Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, “Brüt rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kamudaki tasarruflar için yoğun çaba içindeyiz. Sadece TOGG’a onay veriyoruz” dedi. TL'de kan kaybının durduğunu dile getiren Şimşek, ekonomide atılan adımların sonuçlarını almaya başladıklarını belirtti. Şimşek, "Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. " ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 06:59 Güncelleme 10 Aralık 2023, 07:45
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten büyüme açıklaması: Yatırımcı güveni arttı risk primi düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide atılan adımların sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, "Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Türk lirasında kan kaybı durdu" dedi. Soruları yanıtlayan Şimşek, şu mesajları verdi:

4 BAŞLIKTA ÖZETLEDİ

Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Ülkemizin risk primini gösteren CDS, Mayıs'ta 700 baz puanın üzerindeydi, 7 Aralık itibarıyla 336 baz puana düştü. Mayıs-aralık döneminde Türkiye'nin risk primi 300 baz puandan fazla düşerken, gelişmekte olan ülkelerin risk primi ortalama 55 baz puan geriledi.



TL'DE KAN KAYBI DURDU

Kur oynaklığı azaldı. TL'deki kan kaybı durdu. 1 aylık opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı, mayısta yüzde 57 seviyesindeydi. 7 Aralık itibarıyla yüzde 9'a geriledi. Bu dönemde gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 11 seviyesindeydi.

NOT GÖRÜNÜMÜ İYİLEŞİYOR

Not görünümümüz iyileşiyor. Standard & Poor's not görünümümüzü önce durağana, sonra pozitife yükseltti. Fitch ise negatiften durağana yükseltti.

BÜYÜME DENGESİ

Büyümede yeniden dengelenme başladı, daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz.



CARİ AÇIK AZALIYOR

Yılın 2'inci çeyreği ile 3'üncü çeyreğini karşılaştırırsak, iç talebin büyümeye verdiği katkı 10.2 puandan, 8.5 puana düştü. Net dış talebin negatif katkısı da 6.3 puandan 2.6 puana düştü. Cari açık azalıyor. Yıllıklandırılmış cari açık eylül ayında mayısa göre 8.6 milyar dolarlık bir iyileşme gösterdi ve 51.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

KKM'DEN ÇIKIŞLAR

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış oluyor. Para politikasındaki normalleşmeyle TL getirileri artmaya başladı. KKM stoku 25 Ağustos'ta 3.3 trilyon TL idi. 1 Aralık itibarıyla bu tutar 2.7 trilyon TL'ye geriledi (654 milyar TL azalma).

Merkez Bankasının rezervleri 140,1 milyar dolar oldu! Tüm zamanların en yüksek seviyesi



REZERVDE EN YÜKSEK SEVİYE

Brüt rezervlerimiz de artıyor. Brüt rezervler mayıs sonundan bu yana 41.7 milyar dolar artarak 140.1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.


TASARRUF ÖNLEMLERİ

Vatandaşımız kamuda tasarruf da bekliyor. Bu konuda yoğun çaba içindeyiz. Bizim bakanlığımızda yurt dışı gezilerini yoğun şekilde inceliyoruz, gerekli mi, bir kişi gitse olur mu? Bu konularda da hassasiyet gösteriyoruz. En büyük tasarruf üretken alanlara kaynakların kanalize edilmesidir.



TOGG'A İZİN

Sabah'ta yer alan habere göre kurumların planlanmış taşıt talepleri için yalnızca TOGG'a izin verdiklerini belirten Şimşek, "Örneğin 'taşıtım eski, yenilenmesi lazım' diye talepler geliyor. Onay verirken 'sadece yerli ve milli olan, kullanımı ucuz olan elektrikli TOGG'u alabilirsin' diyoruz, ikincisi mevcudu satacaksın diyoruz. Muhtemelen mevcut daha pahalıdır, dizel ya da benzinlidir, gideri yüksektir. Bu konularda hassasız." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Kara kutu kafeste! Falyalı suikastının zanlısı, tetikçi değil kara kutu Cemil Önal çıktı | O isim Türkiye’ye iade edilecek
Altın Kafes
SON DAKİKA