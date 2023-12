Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten büyüme açıklaması: "Yatırımcı güveni arttı risk primi düştü"

TL'DE KAN KAYBI DURDU



Kur oynaklığı azaldı. TL'deki kan kaybı durdu. 1 aylık opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı, mayısta yüzde 57 seviyesindeydi. 7 Aralık itibarıyla yüzde 9'a geriledi. Bu dönemde gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 11 seviyesindeydi.



NOT GÖRÜNÜMÜ İYİLEŞİYOR



Not görünümümüz iyileşiyor. Standard & Poor's not görünümümüzü önce durağana, sonra pozitife yükseltti. Fitch ise negatiften durağana yükseltti.



BÜYÜME DENGESİ



Büyümede yeniden dengelenme başladı, daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz.