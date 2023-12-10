Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten büyüme açıklaması: "Yatırımcı güveni arttı risk primi düştü"





REZERVDE EN YÜKSEK SEVİYE



Brüt rezervlerimiz de artıyor. Brüt rezervler mayıs sonundan bu yana 41.7 milyar dolar artarak 140.1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.



TASARRUF ÖNLEMLERİ



Vatandaşımız kamuda tasarruf da bekliyor. Bu konuda yoğun çaba içindeyiz. Bizim bakanlığımızda yurt dışı gezilerini yoğun şekilde inceliyoruz, gerekli mi, bir kişi gitse olur mu? Bu konularda da hassasiyet gösteriyoruz. En büyük tasarruf üretken alanlara kaynakların kanalize edilmesidir.





TOGG'A İZİN



Sabah'ta yer alan habere göre kurumların planlanmış taşıt talepleri için yalnızca TOGG'a izin verdiklerini belirten Şimşek, "Örneğin 'taşıtım eski, yenilenmesi lazım' diye talepler geliyor. Onay verirken 'sadece yerli ve milli olan, kullanımı ucuz olan elektrikli TOGG'u alabilirsin' diyoruz, ikincisi mevcudu satacaksın diyoruz. Muhtemelen mevcut daha pahalıdır, dizel ya da benzinlidir, gideri yüksektir. Bu konularda hassasız." dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN