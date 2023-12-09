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Sosyal yardım zamlı maaş hesabı! Aile destek, evde bakım, çocuk yardımı, 65 yaş aylığı, dul ve yetim...

Ocak ayında yapılan memur maaş zammı, sonraki 5 aylık süreçte ulaştığı oran ile sosyal destek alan vatandaşların elde ettiği geliri doğrudan etkileyecek. İşte zamlı sosyal yardım maaşları...

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 15:26 Güncelleme 09 Aralık 2023, 15:29
Sosyal yardım zamlı maaş hesabı! Aile destek, evde bakım, çocuk yardımı, 65 yaş aylığı, dul ve yetim...

Ocak ayında yüzde 15 olarak belirlenen memur zammı 5 ayda oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 45'e ulaştı.

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylığa her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yansıtılıyor. Halen 65 yaş aylığı alanlara 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik orana göre 3 bin 405 liraya çıkıyor.

Bu tutar Aralık ayı enflasyon verisine göre daha da artacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyor. Bu tutar da Ocak ayında asgari ücretteki artışla değişecek.

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 5 ayda oluşan yüzde 45'lik orana göre 7 bin 391 liraya çıkıyor. Bu tutar da Aralık ayı enflasyon verisine göre daha da yükselecek. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek. Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş olarak uygulanıyor.

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 45'lik artışa göre yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 718 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 77 liraya yükseliyor. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu tutar da Ocak ayında devreye girecek yeni asgari ücretle artacak.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 874 lira ödenirken, bu tutar şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik artışa göre 2 bin 718 liraya çıkıyor. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 3 bin 800 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar da Ocak ayında yükselecek.

HASTALARA NAKDİ YARDIM

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da yüzde 45'lik orana göre 7 bin 391 liraya ulaşıyor. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.

%50 ZAMLI YENİ SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ TABLOSU

EVDE BAKIM MAAŞI

Yeni Tutar: 5.097,91 TL + (%50) = 7.646,87 TL

ENGELLİ AYLIĞI

Yeni Tutar: 1.874,58 TL + (%50) = 2.811,87 TL

% 70 VE ÜSTÜ ENGELLİ AYLIĞI

Yeni Tutar: 2.811,86 TL + (%50) = 4.217,79 TL

KRONİK HASTALIK YARDIMI

Yeni Tutar: 5.097,91 TL + (%50) = 7.646,87 TL

Yeni Tutar: 1.874,58 TL + (%50) = 2.811,87 TL

AİLE DESTEK ÖDEMESİ

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL + (%50) = 1.875 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL + (%50) = 1.650 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL + (%50) = 1.425 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL + (%50) = 1.275 TL

NOT: Maaşlar yüzde 50 zam oranına göre hesaplanmıştır. Ortaya çıkan yeni miktarlar tahmini rakamlardır.

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