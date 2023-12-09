Sosyal yardım zamlı maaş hesabı! Aile destek, evde bakım, çocuk yardımı, 65 yaş aylığı, dul ve yetim...

Ocak ayında yüzde 15 olarak belirlenen memur zammı 5 ayda oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 45'e ulaştı. 65 YAŞ AYLIĞI Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylığa her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yansıtılıyor. Halen 65 yaş aylığı alanlara 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik orana göre 3 bin 405 liraya çıkıyor.

Bu tutar Aralık ayı enflasyon verisine göre daha da artacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyor. Bu tutar da Ocak ayında asgari ücretteki artışla değişecek.