Sosyal yardım zamlı maaş hesabı! Aile destek, evde bakım, çocuk yardımı, 65 yaş aylığı, dul ve yetim...

ENGELLİ AYLIĞI
Yüzde 45'lik artışa göre yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 718 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 77 liraya yükseliyor. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu tutar da Ocak ayında devreye girecek yeni asgari ücretle artacak.
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 874 lira ödenirken, bu tutar şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik artışa göre 2 bin 718 liraya çıkıyor. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 3 bin 800 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar da Ocak ayında yükselecek.
HASTALARA NAKDİ YARDIM
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da yüzde 45'lik orana göre 7 bin 391 liraya ulaşıyor. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.
%50 ZAMLI YENİ SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ TABLOSU
EVDE BAKIM MAAŞI
Yeni Tutar: 5.097,91 TL + (%50) = 7.646,87 TL
ENGELLİ AYLIĞI
Yeni Tutar: 1.874,58 TL + (%50) = 2.811,87 TL
% 70 VE ÜSTÜ ENGELLİ AYLIĞI
Yeni Tutar: 2.811,86 TL + (%50) = 4.217,79 TL