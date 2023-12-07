SON DAKİKA I 7 Aralık piyasalarda gün sonu: Borsa ve altın rekora koşuyor! İşte son durum...

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 144,16 puan ve yüzde 1,70 kazançla 8.615,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.