Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! 9-10 Aralık evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama!

Aralık ayında evde bakım maaşı yatıp yatmadığına dair net bilgiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı resmi açıklamasıyla belli olacak. Peki, 8-9-10 Aralık evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.