Tarih verildi! TOKİ açık arttırma ile 32 ilde 169 konutu satacak! TOKİ açık artırma teklif nasıl yapılır? Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir...

TOKİ, 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerinin 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satılacağını duyurdu. Buna göre aralarında Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat'ın da bulunduğu toplam 60 ilde konut ve iş yerleri satılacak. Yapılan açıklamada ''İdaremiz mülkiyetinde bulunan 13 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10.30'da konutlar, 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 10.30'da işyerleri olmak üzere Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.'' denildi. İşte detaylar...