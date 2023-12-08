PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

%0 faizle 20.000 TL kredi duyurusu yapıldı! 6 ila 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi hesabı noktası virgülüne çıkarıldı

İhtiyaç kredileri genellikle kişisel harcamaları karşılamak için kullanılan, genellikle düşük ve orta seviyede tutarlarla verilen kredilerdir. Bu kredilerin ödeme planları, genellikle kredi miktarı ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterir. İhtiyaç kredileri acil nakit ihtiyacı olan kişiler için uygun bir çözüm sunar. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin, genellikle sabit bir gelire ve temiz bir kredi geçmişine sahip olmaları beklenir. Bankalar kredi başvurusu yapan kişilerin mali durumlarını ve ödeme kapasitelerini değerlendirirken bu unsurları dikkate alır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 16:31 Güncelleme 08 Aralık 2023, 16:31
%0 faizle 20.000 TL kredi duyurusu yapıldı! 6 ila 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi hesabı noktası virgülüne çıkarıldı

İhtiyaç kredilerinin faiz oranları piyasa koşullarına ve bankaların kendi politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Kredi miktarı ve vade süresi, aylık ödeme tutarlarını doğrudan etkiler. Kredi kullanmadan önce farklı bankaların faiz oranlarını ve ödeme planlarını karşılaştırmak önemlidir. İhtiyaç kredisi başvurusu yaparken, bankalar genellikle kişisel bilgilerinizi, gelir durumunuzu ve kredi geçmişinizi talep eder. Bazı durumlarda, kefil veya teminat istenebilir. Başvuru süreci bankadan bankaya değişiklik gösterse de genellikle hızlı ve basittir.

75.000 TL 24 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Enpara

Aylık Taksit Tutarı: 5.744 TL
Faiz Oranı: %4,29
Toplam Ödeme: 137.865 TL
Kredi Türü: Masrafsız İhtiyaç Kredisi

TEB

Aylık Taksit Tutarı: 4.993 TL
Faiz Oranı: %3,19
Toplam Ödeme: 120.271 TL
Kredi Türü: Hoş Geldin Kredisi (3 ay ertelemeli)

Akbank

Aylık Taksit Tutarı: 5.227 TL
Faiz Oranı: %3,54
Toplam Ödeme: 125.897 TL
Kredi Türü: Hızlı İhtiyaç Kredisi (Kişiye özel faiz)

Türkiye İş Bankası

Aylık Taksit Tutarı: 5.576 TL
Faiz Oranı: %4,05
Toplam Ödeme: 133.831 TL
Kredi Türü: İhtiyaç Kredisi

Garanti BBVA

Aylık Taksit Tutarı: 5.702 TL
Faiz Oranı: %4,23
Toplam Ödeme: 137.283 TL

Akbank (Borç Transferi Kredisi)

Aylık Taksit Tutarı: 4.344 TL
Faiz Oranı: %2,17
Toplam Ödeme: 104.699 TL
Kredi Türü: Borç Transferi Kredisi (Cazip faiz oranları, 3 aya kadar erteleme)

Yapı Kredi

Aylık Taksit Tutarı: 5.363 TL
Faiz Oranı: %3,74
Toplam Ödeme: 128.702 TL
Kredi Türü: Emekliye Özel İhtiyaç Kredisi

Türkiye İş Bankası

Aylık Taksit Tutarı: 5.507 TL
Faiz Oranı: %3,95
Toplam Ödeme: 132.166 TL

Akbank Axess

Kredi Türü: %0 Faizli 20.000 TL Taksitli Avans
Aylık Taksit Tutarı: 2.500 TL
Faiz Oranı: %0
Toplam Ödeme: 20.000 TL

Kampanya Özellikleri: Yeni müşterilere özel, faizsiz, 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı.

Not: Net faiz oranı için bankanızdan bilgi alınız. Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Gazze’de yaşananlara göz yuman Batı’ya sert tepki: 70’i aşkın gazeteci öldürüldü ABD’nin meşhur gazeteleri nerede?
İşgalci İsrail’den cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombalı saldırı!
Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’i ciddiye almadım göndermesi: Hiç üstüme alınmadım
SON DAKİKA