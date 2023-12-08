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Emekli Sandığı, SGK, BAĞKUR emeklisine 12 ay kombo maaş müjdesi! Başvurmayan treni kaçıracak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere ve emekli yakınlarına yönelik sunduğu çift maaş imkanı ile dikkat çekiyor. Henüz birçok kişi tarafından keşfedilmemiş bu avantaj, emeklilerin mali durumunu iyileştirmeyi ve ek gelir sağlamayı hedefliyor. Ancak, bu fırsattan yararlanmak için belirli kriterlere uygun olmak gerekiyor. SGK'nın çift maaş imkanından yararlanabilmek için belirli şartları taşımak şart. Bu kapsamda öne çıkan başlıca kriterler yer alıyor.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 08:44 Güncelleme 08 Aralık 2023, 08:44
Emekli Sandığı, SGK, BAĞKUR emeklisine 12 ay kombo maaş müjdesi! Başvurmayan treni kaçıracak

SGK'nın bu fırsatından faydalanmak için belirlenen bazı şartları bulunuyor. Bu şartlar özellikle vefat eden sigortalıların hak sahiplerine yönelik oluyor. Ölüm aylığı alabilmek için gerekli kriterler, bu sürecin merkezinde yer alıyor. Uygun koşullara sahip emekliler normal emekli maaşlarına ek olarak, belirli şartlara bağlı ikinci veya hatta üçüncü bir maaş alma imkanına kavuşuyor.

ÇİFT MAAŞ İMKANININ DETAYLARI

Bir sigortalının vefatı durumunda eşinin çalışma durumuna göre değişen ölüm maaşı alma hakkı bulunur.

Çalışmayan veya emekli olmayan eş, vefat eden eşinin maaşının yüzde 75'ini, çalışan veya emekli olan eş ise yüzde 50'sini alabilir. Ayrıca, şartları karşılayan çocuklar için de maaş ödemesi belirli oranlarda yapılır.

MAAŞ ALMA ŞARTLARI VE TUTARLARI

Vefat eden sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlara ek olarak, maaş tutarları da hisseler oranında belirlenir.

Örneğin, yüzde 50 hisse sahibi bir eşe en az 3,750 TL, yüzde 75 hisse sahibi bir eşe ise en az 5,000 TL ödeme yapılır. Emekli aylığı ve eşten maaş alan kişilere uygulanan alt sınır düzenlemesi sayesinde, en düşük aylık ödeme 11,250 TL'ye kadar çıkabilir.

İSTİSNAİ DURUMLAR VE ÜÇ MAAŞ İMKANI

Bazı özel durumlarda, emekliler için üç maaş alma imkanı da söz konusu olabilir. Örneğin bir kadın emekli kendi emekliliğinden bir maaş alırken vefat eden eşinden dolayı ikinci bir maaş ve eğer babası memur emeklisiyse ve vefat etmişse, babasından üçüncü bir maaş alma hakkına sahip olabilir.

Ayrıca, anne ve babadan ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılması durumunda, daha yüksek olan aylığın tamamı, daha düşük olanın ise yarısı ödenir. Bu hak, 18 yaşına kadar sürer ve daha sonra sadece yüksek olan aylık alınmaya devam edilir.

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