PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurumu düğmeye bastı: Etteki fiyat oyunu bozuldu

Rekabet Kurumu, sektördeki yapısal sorunların derinlemesine incelenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi amacıyla kırmızı et piyasasına yönelik sektör incelemesi başlatıldığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Aralık 2023 Güncelleme 07 Aralık 2023, 07:00
Rekabet Kurumu düğmeye bastı: Etteki fiyat oyunu bozuldu

Rekabet Kurumu, kırmızı et sektörüne yönelik inceleme başlattı.

Kurumun, son iki yılda, sektöre yönelik bir soruşturma ve iki ön araştırma yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, "Hayvan besiciliğinin yanı sıra et ve et ürünlerinin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bir teşebbüsün perakendecilerin raf fiyatlarını belirlediği iddiasına yönelik başlatılan ve uzlaşma usulüyle sonlandırılan soruşturma sonucunda, soruşturma tarafı teşebbüsün alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine ve ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verildi" ifadesi kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA