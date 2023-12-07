Külçe altının 18-22 ayar bileziğe uzanan serüveni! Bakın ustalar altını A’dan Z’ye nasıl hazırlıyorlar

Altının işlenmesi yüzyıllardır süregelen bir zanaat. Bu geleneği sürdüren ustalar her bir takıya hayat verirken altının kültürel ve estetik değerini de koruyorlar. Türkiye'de ve dünyada altın takılar hem yatırım hem de sanat eseri olarak görülüyor. Bu özel sanatın her aşaması altının sadece bir maden olmadığını aynı zamanda bir sanat eseri olduğunu kanıtlıyor.