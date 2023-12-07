Külçe altının 18-22 ayar bileziğe uzanan serüveni! Bakın ustalar altını A’dan Z’ye nasıl hazırlıyorlar

Altının işlenmesi yüzyıllardır süregelen bir zanaat. Bu geleneği sürdüren ustalar her bir takıya hayat verirken altının kültürel ve estetik değerini de koruyorlar. Türkiye'de ve dünyada altın takılar hem yatırım hem de sanat eseri olarak görülüyor. Bu özel sanatın her aşaması altının sadece bir maden olmadığını aynı zamanda bir sanat eseri olduğunu kanıtlıyor.
HAM ALTINDAN SANATA
Kuyumcu ustaları ham altını eritip, derecelere dökerek başlarlar işleme sürecine. Bu safhada, makineler ve el becerileri birleşerek altını inceltir, şekillendirir. Usta ellerde genişleyen, astar şekline bürünen altınlar, sonrasında yuvarlak ve estetik formlara kavuşur.
Bilezik, kolye, küpe ve yüzüklerin üretimi, desenine ve boyutuna bağlı olarak farklı süreler alabilir. Ustalar, bu süreci yaklaşık 950 derecelik ocaklarda eritilen altınlarla başlatır. Her bir takı, makineler ve ince el işçiliğinin harmanlanmasıyla ziynet eşyasına dönüşür.