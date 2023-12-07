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EYT'yi 1 farkla kaçırana 5 sene erken emeklilik! Koşulları taşıyan 1.1 milyon kişi emeklilik başvurusunu yapacak

Son zamanlarda esnaf ve tüccarlar arasında büyük bir ilgi uyandıran Bağkur 7200 gün emeklilik şartları, mevcut durum ve yaşanan gelişmelerle yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ve Kabine Toplantısı'nın ardından bu konuda bir dizi çalışma başlatıldı. İşte, Bağkur 7200 gün emeklilikle ilgili son durum ve yaşanan gelişmeler:

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 06:47 Güncelleme 07 Aralık 2023, 07:06
EYT’yi 1 farkla kaçırana 5 sene erken emeklilik! Koşulları taşıyan 1.1 milyon kişi emeklilik başvurusunu yapacak

Son dakika gelişmelerine göre, uzun süredir tartışma konusu olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesine yönelik önemli bir adım atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yapılan çalışmalar, Kabine Toplantısı'nda gündeme geldi. İşte, Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiren erken emeklilik düzenlemesi hakkında detaylar...

Bağ-Kur'luların Emeklilik Prim Gün Sayısı 7200'ye Düşecek Mi?

Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 bin gün olarak belirlenmesi, esnafı daha uzun süre prim ödemeye ve daha geç emekli olmaya zorluyordu. Ancak yapılan çalışmalar kapsamında, prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi yönünde bir adım atılmış durumda. Bu düzenleme, 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak.

Erken Emeklilik İmkanı Kimlere Sağlanacak?

Düzenleme, esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı küçük işletmeleri kapsayacak. Bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber gibi küçük esnaf, düşen prim gün sayısıyla 5 yıl öncesinden emekli olma hakkına sahip olacak. Ancak şirket sahibi olan ve bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri bu düzenlemeden faydalanamayacak.

Bağ-Kur 7200 Gün Emeklilik Şartları Nelerdir?

Bu düzenleme ile Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılıyor. 7200 gün prim ödeyen Bağ-Kur'lular, 5 yıl önce emekli olabilecek. Ancak detaylar, mevcut standartlara ve bütçe disiplinine göre şekillendirilecek.

Yasal Düzenleme Ne Zaman Hayata Geçecek?

Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının düşürülmesine yönelik yasal düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine yapılan çalışmaların ardından hayata geçirilecek. Bu düzenlemenin içerisinde yer alması beklenen 2. torba yasanın Meclis'te değerlendirileceği belirtiliyor. Ancak net bir tarih henüz açıklanmadı.

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