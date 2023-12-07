EYT’yi 1 farkla kaçırana 5 sene erken emeklilik! Koşulları taşıyan 1.1 milyon kişi emeklilik başvurusunu yapacak

Son dakika gelişmelerine göre, uzun süredir tartışma konusu olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesine yönelik önemli bir adım atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yapılan çalışmalar, Kabine Toplantısı'nda gündeme geldi. İşte, Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiren erken emeklilik düzenlemesi hakkında detaylar...

Bağ-Kur'luların Emeklilik Prim Gün Sayısı 7200'ye Düşecek Mi? Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 bin gün olarak belirlenmesi, esnafı daha uzun süre prim ödemeye ve daha geç emekli olmaya zorluyordu. Ancak yapılan çalışmalar kapsamında, prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi yönünde bir adım atılmış durumda. Bu düzenleme, 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak.