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4.6 milyon emekliye 5.000 TL ödeme yapılacak! Yılbaşı ikramiyesi değil, büyük jest geliyor! SSK Bağ-Kur 4C ve çiftçi emeklisi...

İkramiye ödemelerinden yararlanacak olan 4 milyon 689 bin çalışan emekli arasında, ilk düzenlemeden faydalanamayanlar, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklileri de bulunuyor. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarla birlikte, söz konusu emeklilere 5000 TL tutarındaki ikramiye ödemelerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peki, çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 07:04 Güncelleme 07 Aralık 2023, 07:15
4.6 milyon emekliye 5.000 TL ödeme yapılacak! Yılbaşı ikramiyesi değil, büyük jest geliyor! SSK Bağ-Kur 4C ve çiftçi emeklisi...

Çalışan emeklilere yönelik 5000 TL ikramiye ödemeleri ile ilgili bekleyiş sürerken, özellikle çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklileri de bu düzenlemeden yararlanacakları için büyük bir merak içinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın son durumu ve 5000 TL ikramiyenin ödeneceği tarih konusundaki belirsizlik, emekliler arasında araştırılan bir konu haline geldi.

TEKLİF KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Buna göre; Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE İKRAMİYE YATMIŞTI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

DÜZENLEMEDEN 4 MİLYON 689 BİN KİŞİ YARARLANACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını bildirdi.

Teklifte, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğunu belirten Muş, şunları kaydetti:

"Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır.

Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir."

ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.

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