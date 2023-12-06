7-8 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı konusundaki sorular, genellikle her ayın başlarında artar. Böylece, maaşlarını bekleyen vatandaşlar, maddi ihtiyaçlarını karşılamak için bu destekten yararlanabilecekler.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı geçtiğimiz ayın ortaları itibarıyla hesaplara yatmaya başlamıştı. Buna göre; Aralık ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 11-15 Aralık tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.