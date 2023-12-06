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7-8 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aralık ayının gelmesiyle birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı ve zam oranının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay engelli ve yaşlı aylığı olarak ödenen evde bakım maaşlarının bu ay ne zaman yatacağı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 06:07 Güncelleme 07 Aralık 2023, 06:10
7-8 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı konusundaki sorular, genellikle her ayın başlarında artar. Böylece, maaşlarını bekleyen vatandaşlar, maddi ihtiyaçlarını karşılamak için bu destekten yararlanabilecekler.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı geçtiğimiz ayın ortaları itibarıyla hesaplara yatmaya başlamıştı.

Buna göre; Aralık ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 11-15 Aralık tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.



Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Buna göre, ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşması bekleniyor.



EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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