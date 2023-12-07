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7 Aralık indirimli benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 LT mazot kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyat listesi!

Enerji piyasasındaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarını etkileyerek benzin ve motorin fiyatlarında sürekli değişkenliğe neden oluyor. Bugünün enerji manzarasında yaşanan gelişmeler, akaryakıt fiyatları üzerinde belirgin etkiler bırakıyor. Son olarak, Brent petrol fiyatlarındaki düşüş indirim olarak yansıdı. Peki, 7 Aralık indirimli benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 LT mazot kaç TL? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 07:27 Güncelleme 07 Aralık 2023, 07:27
7 Aralık indirimli benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 LT mazot kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyat listesi!

Dünya genelindeki enerji piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, vatandaşların yakından ilgilendiği benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorinin litre fiyatı 36,30 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34,58 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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