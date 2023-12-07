7 Aralık indirimli benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 LT mazot kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyat listesi!

Dünya genelindeki enerji piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, vatandaşların yakından ilgilendiği benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ



Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.