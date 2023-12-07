100 milyon dolarlık güneş tarlası: Kalyon PV’den güneş enerjisi teknolojilerine dev yatırım hamlesi

Güneş enerjisi panel üretimi alanında; dört fabrika ve bir Ar-Ge merkeziyle dünyanın ilk ve tek entegre tesisi olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası (Kalyon PV), yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranındaki üretimiyle güneş enerjisi teknolojilerini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir noktasına ulaştırmaya devam ediyor.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, "Kalyon PV olarak Türkiye'nin merkezinde komple bir tesis kurduk.

Bu tesis, Çin hariç dünyadaki ilk ve tek entegre tesis olma özelliğini taşıyor. Bu tesis aynı zamanda çip üretimi için gerekli olan, yarı iletken madde üretim altyapısına da sahip bir merkez. Gelecekte Türkiye olarak çip üretimini gerçekleştireceksek; bu fabrikada bunun ilk adımını atıyoruz diyebiliriz. Ne Avrupa'da ne de Amerika'da örneği olmayan bu tesis ile Türkiye ekonomisine yüksek bir katkı sağlıyoruz" dedi. Elvan fabrika için 500 milyon dolarlık yatırım yapıldığını belirterek, "Hedefimiz ise 100 milyon dolar daha ilave yatırım yapmak. Fabrikamızdaki yıllık 2 GW'lik kapasiteyi de artıracağız" dedi.