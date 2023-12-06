Zam miktarı değişti! 7.500, 8.000, 8.500 TL alanların 2024 maaşları böyle olacak! SSK, Bağkur, SGK, Emekli Sandığı...

Türkiye'de çalışan ve emekli olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emekli maaşı zammı düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 15 milyonu aşkın Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisini sevindirecek bir müjde verdi. Bakan, yapılacak düzenleme ile emekli maaşlarının alım gücünün artacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekli maaşı zammı düzenlemesi ile 15 milyonu aşkın SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisinin alım gücünün artacağını açıklamıştı. 2024 Ocak ayında emekli maaşı zammı için iki önemli adım atılması bekleniyor. Refah payı bütçe çalışmaları sonucunda netleşecek. Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi.