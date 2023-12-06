Liste tamam! 9.750 TL üstü maaş alana emeklilere Perşembe ve Cuma 08:45’te IBAN’dan 11.000 TL nakit destek müjdesi

Türkiye'de birçok banka, emekli vatandaşlarına özel olarak düzenledikleri promosyon kampanyalarıyla dikkat çekiyor. İşte, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi ve Akbank'ın emeklilere yönelik sunmuş olduğu avantajlı kampanyalardan bazıları...
Türkiye'de birçok banka, emekli vatandaşlarına özel olarak düzenledikleri promosyon kampanyalarıyla dikkat çekiyor. İşte, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi ve Akbank'ın emeklilere yönelik sunmuş olduğu avantajlı kampanyalardan bazıları...
1. Garanti BBVA: Emekli Maaşı Alanlara Nakit Promosyon ve Bonus Fırsatı!
Garanti BBVA, emekli maaşını bankalarından alan müşterilere özel bir kampanya düzenliyor. 1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya kapsamında, emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 7.500 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı sunuluyor. Ayrıca, mobil üzerinden emekli maaş taşıma talimatını verenlere ek bonuslar da hediye ediliyor. EYT'li olanlar da avantajlı faizlerle EYT Prim Borcu Kredisi kullanarak hemen emekli olma şansını yakalayabilirler.
2. İş Bankası: SGK Emeklilerine 7.500 TL'ye Varan Promosyon ve Aidatsız Kullanım Fırsatı!
İş Bankası, 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında SGK emeklilerine özel bir promosyon sunuyor. İlk emekli maaş ödemesini İş Bankası'ndan alan veya mevcut emekli maaşını buraya taşıyan SGK emeklileri, 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca, SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemezken, birçok ayrıcalıktan da yararlanabiliyor.
3. Yapı Kredi: Emekli Maaşı Alana 9.000 TL'ye Varan Promosyon!
Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine özel "Emeklilik Paketi" avantajları sunuyor. Emekli maaşını Yapı Kredi'den alanlar, 9.000 TL'ye varan promosyon avantajlarından yararlanabiliyorlar.
4. Akbank: SGK Emekli Maaşını Taşıyanlara 12.000 TL'ye Varan Promosyon ve Ek Chip-Para Fırsatı!
Akbank, 01-31 Aralık 2023 tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyan müşterilere özel bir kampanya sunuyor. Bu kampanya kapsamında, emekliler 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanırken, aynı zamanda 2.000 TL chip-para kazanma şansını elde ediyorlar. Ayrıca, Akbank Mobil ve İnternet üzerinden yapılan işlemler ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor.
Bu bankaların düzenlediği özel kampanyalar, emeklilere finansal anlamda çeşitli avantajlar sunarak maaşlarını daha etkili bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Emekliler, bu kampanyalardan faydalanmak için bankaların resmi web sitelerinden veya şubelerinden detaylı bilgi alabilirler.