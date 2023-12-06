Liste tamam! 9.750 TL üstü maaş alana emeklilere Perşembe ve Cuma 08:45’te IBAN’dan 11.000 TL nakit destek müjdesi

1. Garanti BBVA: Emekli Maaşı Alanlara Nakit Promosyon ve Bonus Fırsatı! Garanti BBVA, emekli maaşını bankalarından alan müşterilere özel bir kampanya düzenliyor. 1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya kapsamında, emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 7.500 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı sunuluyor. Ayrıca, mobil üzerinden emekli maaş taşıma talimatını verenlere ek bonuslar da hediye ediliyor. EYT'li olanlar da avantajlı faizlerle EYT Prim Borcu Kredisi kullanarak hemen emekli olma şansını yakalayabilirler.

2. İş Bankası: SGK Emeklilerine 7.500 TL'ye Varan Promosyon ve Aidatsız Kullanım Fırsatı! İş Bankası, 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında SGK emeklilerine özel bir promosyon sunuyor. İlk emekli maaş ödemesini İş Bankası'ndan alan veya mevcut emekli maaşını buraya taşıyan SGK emeklileri, 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca, SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemezken, birçok ayrıcalıktan da yararlanabiliyor.