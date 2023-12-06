Kasım rekoru! 1 Ayda 300 milyar TL harcadık

Kasım ayı boyunca devam eden kampanyalar e-ticaret alışverişinde rekoru getirdi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, bekarlar Günü, Alışveriş Cuması, Öğretmenler Günü, Siber Pazartesi ve 13 Kasım'da okulların bir hafta ara tatile girmesiyle e-ticaretin yoğun alışverişlere sahne olduğunu belirterek, "Hem işlem sayısı hem de ticaret hacminde rekorlarla dolu bir ay oldu. Bir önceki aya kıyasla e-ticarette 2 kata yakın işlem hacmi ve adedi gerçekleşti. Bu da yaklaşık olarak Kasım 2023 için 300 milyar liralık bir işlem hacmine ve 500 milyon siparişe tekabül ediyor" diye konuştu.



ELEKTRİKLİ OTOMOBİL DE SATIŞ ÇOK USTA YOK

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60.8 artarak 1 milyon 73 bin 982 adet oldu. Otomobil satışlarında motor tipine göre bakıldığında benzinli araçlar 561 bin 53 adetle yüzde 66.7 pay aldı. Hibrit otomobiller pazardan 89 bin 13 satışla yüzde 10.6 pay alırken, 11 ayda 60 bin 101 rakamına ulaşan elektrikli otomobil satışlarının pazardan aldığı pay yüzde 7.1 olarak gerçekleşti. Ancak uzmanlar elektrikli otomobillerin gördüğü bu ilgiye karşılık, tamir edecek yeterli usta bulunmadığını belirtiyor. Bilgisiz kişilerin tamir etmesi ise tehlikeye yol açıyor.