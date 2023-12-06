Kabine Toplantısı kararları! 6 Aralık 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri! Yeni öğretmen ataması, Bağ-Kur 7200, emekli maaşı, asgari ücret zammı...

Kabine Toplantısı kararları için araştırmalar hızlandı. Özellikle yıl sonunun gelmesiyle beraber maaş zamları yine gündemin en çok dikkat çeken konularının başında geliyor. İşte 6 Aralık 2023 Kabine Toplantısı kararları...
Kabine Toplantısı kararları için araştırmalar hızlandı. Özellikle yıl sonunun gelmesiyle beraber maaş zamları yine gündemin en çok dikkat çeken konularının başında geliyor. İşte 6 Aralık 2023 Kabine Toplantısı kararları...
6 ARALIK 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI
Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında toplantıda alınan kararları açıklayacak. Kabine Toplantısı sona erdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları haberimize eklenecek.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
7 milyondan fazla kamu çalışanı için memur zammının gündeme gelmesi ön görülüyor. 11 Aralık'ta başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret çalışmaları hakkında bilgi verecek.
Asgari ücret ve memur maaşının yanı sıra SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için emekli zammı yine gündemde olacak. Özellikle maaşını alt sınırdan alan ve kök maaş zammından yararlanamayan emekliler için atılabilecek adımlar ele alınacak.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Toplantı sona erdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Toplantı bitiminin ardından saat 20.00 sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?
Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz." demişti.
BAĞKUR 7200 GÜNE DÜŞECEK Mİ?
Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
"7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."