Doğal gaz tüketim desteği, asgari ücret, çalışan emekliye ikramiye ödemesi! Başkan Erdoğan Kabine kararlarını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. İşte 6 Aralık 2023 Kabine Toplantısı kararları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. İşte 6 Aralık 2023 Kabine Toplantısı kararları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
ASGARİ ÜCRET ZAMMI
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza her ay 450 milyon liradan 850 milyon liraya çıktı. 10 ay evvel yaşadığımız ülke ekonomisine 104 milyar ilave yük getiren deprem felaketine rağmen hiçbir insanımızı ihmal etmiyoruz. Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde genel ekonomiyi sarsmayacak bir artış yapılacak. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi yolmayacak, istihdama zarar vermeyecek bir hedef ile bu süreç yönetilecek.
ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?
Çalışan emeklilerimizde serzenişlere sebep olan sıkıntıyı gideriyoruz. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'e bin lirayı süratle yatıracağız.
DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik.
TERÖRLE MÜCADELE MESAJI
Başkan Erdoğan: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına asla izin vermeyeceğiz. Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz.
İKLİM KRİZİ
Başkan Erdoğan: İklim krizi gerçeğiyle ne kadar çabuk yüzleşirsek ülkemize yansımaları da o derece hızlı kontrol altına alabiliriz.
ENFLASYONLA MÜCADELE
Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Salgın ve küresel krizlerle sarsılan makro finansal istikrarı güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüyerek OECD ülkeleri arasında en iyi performansı gösteren ülke olduk. Kaliteli ve sürdürebilir büyüme hedefimizden en küçük sapma yoktur.