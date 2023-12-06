Avrupa ve Amerika’da eşi benzeri yok! Kalyon PV’den güneş enerjisi teknolojilerine dev yatırım hamlesi

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan , Ankara'daki Kalyon PV fabrikası için 500 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hedefimiz 100 milyon dolar daha ilave yatırım yapmak. Fabrikamızdaki yıllık 2 gigavatlık üretim kapasitesini artırmaya devam edeceğiz." dedi.





Elvan, Kalyon PV fabrikası ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin merkezinde Çin hariç dünyadaki ilk ve tek entegre tesis olma özelliği taşıyan bir fabrika inşa ettiklerini ve bu tesisin aynı zamanda çip üretimi için gerekli yarı iletken madde üretim altyapısına da sahip olduğunu söyledi.

Avrupa'da ve Amerika'da örneği olmayan bir tesisle Türkiye ekonomisine yüksek katkı sağladıklarını vurgulayan Elvan, Türkiye'de, 2002'den itibaren önemli bir yatırım ve kalkınma hamlesi başlatıldığını ve dünyanın dört bir yanında çok büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Kalyon Holding'in iklim değişikliği konusundaki hassasiyetinin de altını çizen Elvan, çevreye duyarlı bir yatırım süreci izlediklerini dile getirdi.

Elvan, Kalyon Holding'in 79 yıllık bir geçmişi olduğunu anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Konya Karapınar'da 1300 megavat güce sahip Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı güneş enerjisi santrallerinden birini kurduk. Sadece bu fabrika için 500 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Hedefimiz 100 milyon dolar daha ilave yatırım yapmak. Fabrikamızdaki yıllık 2 gigavatlık kapasiteyi de artırmaya devam edeceğiz. Tüm bunlar, Türkiye vizyonu dediğimiz vizyonun tam da kendisi."