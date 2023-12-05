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7.600-8.200 TL üstü maaş alan emekli yaşadı! Sürpriz duyuru sabah 09.13'te yapıldı! SSK BAĞKUR'lu emekliye muhteşem bir jest daha

2024 yılının Ocak ayı milyonlarca emekli vatandaş tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Temmuz ayında yaşanan promosyon artışlarının ardından, Ocak ayında benzer bir artışın beklentisi emekliler arasında memnuniyet yaratıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlarda önemli değişiklikler öngörülüyor. Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık verinin tamamlanması emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek. Şu anki 7.500 TL olan taban maaşın daha da yükseltilmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 09:26 Güncelleme 05 Aralık 2023, 09:26
7.600-8.200 TL üstü maaş alan emekli yaşadı! Sürpriz duyuru sabah 09.13’te yapıldı! SSK BAĞKUR’lu emekliye muhteşem bir jest daha

Emekli maaşlarına yapılacak zamlar 2024 yılında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ekonomik gelişmeler ve enflasyon oranları, zam oranlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Mevcut durumda 7.500 TL olan taban maaşın daha da artırılması bekleniyor. Gözler şimdi 3 Ocak tarihine çevrildi.

Yapı Kredi

Yapı Kredi emekliler için 9.000 TL'ye varan promosyon fırsatları sunuyor.

İş Bankası

İş Bankası SGK emeklilerine 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Ayrıca, Maximum Kart ve ek kartları için aidatsız kullanım ayrıcalığı da var.

Garanti BBVA

Garanti BBVA emekli maaşı alanlara nakit promosyonun yanı sıra 500 TL'lik harcamaya 1.000 TL bonus sunuyor. Mobil üzerinden maaş taşıma talimatı verenlere ek bonuslar da mevcut.

TEB

TEB emeklilere 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor.

Şekerbank

Şekerbank 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlar ve eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi ek imkanlar sağlıyor.

ING

ING 5.100 ila 8.500 TL arasında değişen promosyonlar ve ek avantajlar sunuyor.

Denizbank

Denizbank, 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlarla destek oluyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, 4.800 ila 8.000 TL arasında değişen promosyonlar ve kredi kartı kullanımında indirim avantajları sağlıyor.

Akbank

Akbank, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını taşıyanlara 10.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Ayrıca, Axess veya Wings kredi kartına yeni otomatik fatura ödeme talimatları için ek chip-para ödül fırsatları da bulunuyor.

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