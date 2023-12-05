7.600-8.200 TL üstü maaş alan emekli yaşadı! Sürpriz duyuru sabah 09.13’te yapıldı! SSK BAĞKUR’lu emekliye muhteşem bir jest daha

Emekli maaşlarına yapılacak zamlar 2024 yılında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ekonomik gelişmeler ve enflasyon oranları, zam oranlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Mevcut durumda 7.500 TL olan taban maaşın daha da artırılması bekleniyor. Gözler şimdi 3 Ocak tarihine çevrildi.