7.600-8.200 TL üstü maaş alan emekli yaşadı! Sürpriz duyuru sabah 09.13’te yapıldı! SSK BAĞKUR’lu emekliye muhteşem bir jest daha

Garanti BBVA
Garanti BBVA emekli maaşı alanlara nakit promosyonun yanı sıra 500 TL'lik harcamaya 1.000 TL bonus sunuyor. Mobil üzerinden maaş taşıma talimatı verenlere ek bonuslar da mevcut.
TEB
TEB emeklilere 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor.
Şekerbank
Şekerbank 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlar ve eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi ek imkanlar sağlıyor.
ING
ING 5.100 ila 8.500 TL arasında değişen promosyonlar ve ek avantajlar sunuyor.
Denizbank
Denizbank, 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlarla destek oluyor.
QNB Finansbank
QNB Finansbank, 4.800 ila 8.000 TL arasında değişen promosyonlar ve kredi kartı kullanımında indirim avantajları sağlıyor.
Akbank
Akbank, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını taşıyanlara 10.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Ayrıca, Axess veya Wings kredi kartına yeni otomatik fatura ödeme talimatları için ek chip-para ödül fırsatları da bulunuyor.