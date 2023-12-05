70’den 70’e tüm haneler için elektrik-doğal gaz yardımı! Faturada adı soyadı yazanlar hemen baksın

Destek tutarları, ısıl harita dikkate alınarak belirleniyor. Vatandaşlar ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları veya en yakın sosyal hizmet merkezlerine de başvuruda bulunabilirler.

Belirlenen başvuru döneminde e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunan Türk Vatandaşlarından doğal gaz arzı sağlanan ilçe/ beldede ikamet eden ve e-Devlet başvuru sürecinde seçtiği, kullanımda olan mesken türünde adına kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği bulunan kişilerden ön eleme kriterlerini geçen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği kararı verilen kişiler faydalanabilmektedir.