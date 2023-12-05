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70'den 70'e tüm haneler için elektrik-doğal gaz yardımı! Faturada adı soyadı yazanlar hemen baksın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sağladığı destekleri bu yıl da geniş kapsamlı bir şekilde sürdürüyor. 2019 yılında başlatılan Elektrik Tüketim Desteği Programı geçtiğimiz yıl itibariyle daha da genişletilerek Doğalgaz Tüketim Desteği Programı'nı da bünyesine katarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte bu destek programlarının miktarları ve sağlanan avantajlar merakla bekleniyor. Elektrik Tüketim Desteği Programı, enerji faturalarındaki yükü hafifletmeyi amaçlıyor. Bu destekle ekonomik zorluk içinde bulunan ailelerin elektrik faturalarının bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 09:01 Güncelleme 05 Aralık 2023, 09:11
70’den 70’e tüm haneler için elektrik-doğal gaz yardımı! Faturada adı soyadı yazanlar hemen baksın

Bu yenilenen programlarla devlet enerji faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlara önemli bir maddi destek sağlamayı hedefliyor. Kapsamlı bu yardım programlarıyla, özellikle düşük gelirli ailelere ulaşılarak yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor. Özellikle kış aylarında doğalgaz yardımı, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına doğrudan yatırılıyor.

Elektrik Tüketim Desteği Nasıl Alınır?

Elektrik tüketim desteği için başvurular, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlükleri veya ilgili kaymakamlıklar aracılığıyla yapılabiliyor.

Hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenen destek miktarları şu şekilde:

1-2 kişi: 112 TL
3 kişi: 150 TL
4 kişi: 187 TL
5 kişi: 225 TL

Doğalgaz Tüketim Desteği için Başvuru Süreci

Doğalgaz yardımı için başvurular, e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sonucunda uygun bulunan vatandaşlar, 900 TL ile 2.500 TL arasında değişen tutarlarda destekten yararlanabilecekler.

Destek tutarları, ısıl harita dikkate alınarak belirleniyor. Vatandaşlar ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları veya en yakın sosyal hizmet merkezlerine de başvuruda bulunabilirler.

Belirlenen başvuru döneminde e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunan Türk Vatandaşlarından doğal gaz arzı sağlanan ilçe/ beldede ikamet eden ve e-Devlet başvuru sürecinde seçtiği, kullanımda olan mesken türünde adına kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği bulunan kişilerden ön eleme kriterlerini geçen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği kararı verilen kişiler faydalanabilmektedir.

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