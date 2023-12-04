EYT, yaş, prim, sigorta şartları çizildi! -1800 primsiz 5 yıl erken emeklilik sistemi devreye giriyor! SGK 2000 giriş ile 46’dan 52 yaşa kadar...

Türkiye'de uzun süredir gündemi meşgul eden Bağ-Kur 'luların emeklilik sürecine dair önemli bir gelişme yaşandı. Bağ-Kur'luların emeklilik için gereken prim gün sayısı düşürülüyor. İşte detaylar...

Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı küçük esnaf, bu düzenlemeden önemli avantajlar elde edecek. Özellikle bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber gibi sektörlerde faaliyet gösteren küçük işletmeler, 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olma şansını yakalayacak.

Bağ-Kur 'luların emeklilik için gereken prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e çekiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki çalışmalar, esnafa erken emeklilik fırsatını beraberinde getirerek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bağ-Kur'luların Gözü Yeni Düzenlemede: 7200 Gün Mümkün mü?

Bağ-Kur prim eşitlemesi konusundaki çalışmalar, prim gün sayısını 7 bin 200'e çekmeyi hedefliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan, "Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanıyoruz. Temel değişkenler ve bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefe ulaşacağız" dedi.

Kimler Yararlanacak: Esnaf ve Sanatkarlar Öne Çıkıyor!

Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı küçük esnaf, bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber gibi sektörlerden işletme sahipleri düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak şirket sahipleri, büyük işletmeler ve bilanço esasına göre defter tutanlar bu avantajdan yararlanamayacak.