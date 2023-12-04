Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre %66,2 oranında artarak 840.925 adet, hafif ticari araç pazarı %43,7 artarak 233.057 adet oldu.

11 AYDA REKOR GELDİ Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artışla rekor seviye olan 1 milyon 73 bin 982 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Kasım ayında %39,8 otomobil pazarı %54,4, hafif ticari araç pazarı ise %2,3 oranında arttı.

2023 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Kasım ayına göre %39,8 artarak 115.040 adet oldu. 2023 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 artarak 91.424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %2,3 artarak 23.616 adet oldu.





Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %42,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %47,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %25,5 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;

Pazarın %89'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 470.596 adetle %56 pay, B segmenti otomobiller 270.397 adetle %32,2 pay aldı.