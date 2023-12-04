Fırsatçılara karşı atılan adımlar otomobil piyasasını hareketlendirdi.
11 AYDA REKOR GELDİ
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artışla rekor seviye olan 1 milyon 73 bin 982 adet oldu.
Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre %66,2 oranında artarak 840.925 adet, hafif ticari araç pazarı %43,7 artarak 233.057 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Kasım ayında %39,8 otomobil pazarı %54,4, hafif ticari araç pazarı ise %2,3 oranında arttı.
2023 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Kasım ayına göre %39,8 artarak 115.040 adet oldu. 2023 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 artarak 91.424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %2,3 artarak 23.616 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %42,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %47,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %25,5 arttı.
Otomobil pazarı segmentlere göre;
Pazarın %89'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 470.596 adetle %56 pay, B segmenti otomobiller 270.397 adetle %32,2 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%50,6 pay, 425.661 adet) oldu. SUV otomobilleri, %26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan, %20,5 pay ve 172.643 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
Otomobil pazarı motor tipine göre;
Benzinli otomobil satışları 561.053 adetle %66,7 pay, dizel otomobil satışları 121.511 adetle %14,4 pay, hibrit otomobil satışları 89.013 adetle %10,6 pay, Elektrikli otomobil satışları 60.101 adetle %7,1 pay ve otogazlı otomobil satışları 9.247 adetle %1,1 pay aldı.
Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre;
160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %1737,9 artarak %69,4 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %366 artarak %30,6 pay aldı.
Otomobil pazarı motor hacmine göre;
1600cc altındaki otomobil satışları %55,6 artarak %81,4 pay, •1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %65,3 artarak %0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %89,3 artarak %0,3 pay aldı.
Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;
100-120 gr/km arasındaki otomobiller 302.615 adetle %36 pay, 140-160 gr/km arasındaki otomobiller 184.971 adetle %22 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller;
690.471 adetle %82,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 150.454 adetle %17,9 pay aldı.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;
Van gövde tipi %76,5 pay ve 178.304 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; Kamyonet gövde tipi %10,1 pay ve 23.608 adetle 2. sırada yer aldı.
TOGG TESLA'YI SOLLADI
Öte yandan Togg'un birikimli satışları Kasım ayında Tesla'yı geride bıraktı.