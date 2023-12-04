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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Son 1 veri kaldı; Öğretmen, polis, hemşire, astsubay, jandarma, mühendis memur maaş zammında yeni tablo çıktı

Türkiye genelinde devlet dairelerinde görev yapan memurlar, 2024 yılına kısa bir zaman kala maaş zammı hesaplamalarıyla ilgili heyecan içerisinde. Özellikle öğretmenler, polisler ve hemşireler arasında, Ocak ayında yürürlüğe girecek olan zamla birlikte maaşların ne kadar artacağına dair yoğun bir tartışma sürüyor. Peki, 2024'te öğretmen, polis, hemşire, astsubay, jandarma, mühendis maaşları ne kadar olacak? İşte son hesaplamalar...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 09:40 Güncelleme 04 Aralık 2023, 09:40
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Son 1 veri kaldı; Öğretmen, polis, hemşire, astsubay, jandarma, mühendis memur maaş zammında yeni tablo çıktı

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak zammını heyecanla bekliyor. Artış için yeni ipucu geldi. AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi yüzde 15 zamma eklenecek enflasyon farkını gösterdi. Peki zam oranı ne kadar olacak? Kime, nasıl yansıyacak? İşte detayları…



YAKLAŞIK 6.5 milyon memur ve emekliye Ocak çifte zam var. Ocak'ta maaşlarına Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı doğrultusunda yüzde 15 zam yansıtılacak memurlar ve memur emeklileri, buna ilaveten enflasyon farkı da alacak. Bu farkı, bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı gösterecek.


4 AYDA YÜZDE 40'I BULDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.61 çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine şu ana kadar yani 4 ayda yüzde 22.08 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 15'lik zam oranı 4 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 40.4'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Bu oranlar merakla beklenirken, yeni bir ipucu geldi.


SON ANKET AÇIKLANDI
AA Finans'ın Kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi'nde 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 66.80 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39.20 olarak gerçekleşecek. Bu durumda da memurların ve emeklilerin enflasyon farkı yüzde 31.38'i bulacak. Yüzde 15'lik zam oranı da farkla birlikte yüzde 51.08'e ulaşacak. En düşük memur maaşı buna göre 22 bin 17 liradan 33 bin 263 liraya, taban memur emeklisi aylığı da 9 bin 877 liradan 14 bin 922 liraya yükselecek.

FARKLI ORANLAR DA VAR
Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Merkez Bankası da 2023 yılı TÜFE tahminini orta noktası yüzde 65 olarak güncelledi, tahmin aralığının alt ve üst noktalarını yüzde 62 ve 68 olarak açıkladı. 2023 yılı enflasyonunun yüzde 65 olarak gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 37.76 çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.96 olarak gerçekleşirken, Ocak ayı zam oranı da böylece yüzde 49.46'ya ulaşacak.
Eğer 2023 yılı enflasyonu üst nokta olan yüzde 68 olarak gerçekleşirse de ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 40.26 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 32.32'ye, Ocak zammı da 52.17'ye yükselebilecek.



MESLEKLERE GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Lisans) 1/4 Mevcut maaş: 32.451,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 49.026,97

Memur (Lisans) 9/1 Mevcut maaş: 22.938,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 34.654,73

Uzman öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 29.538,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 44.626,01

Öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 26.654,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 40.268,86

Başkomiser 3/1 Mevcut maaş: 32.626,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 49.291,36

Polis memuru 8/1 Mevcut maaş: 29.525,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 44.606,37

Uzman doktor 1/4 Mevcut maaş: 54.959,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 83.032,06

Hemşire (Lisans) 5/1 Mevcut maaş: 26.440,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 39.945,55

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 50.040,72



Teknisyen (Lise) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 35.561,21

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 72.705,74

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 47.987,54

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 41.728,30

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 47.683,87
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 54.254,72

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 48.018,89

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95



Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 18.224,03

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 31.532,28

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75
Yüzde 51.

Burak Takvim, [29.11.2023 17:35]
08 zamlı maaş: 22.947,16

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.563,80

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 16.063,58

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 39.139,16

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 42.831,18



İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95

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