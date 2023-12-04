MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Son 1 veri kaldı; Öğretmen, polis, hemşire, astsubay, jandarma, mühendis memur maaş zammında yeni tablo çıktı

MESLEKLERE GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Lisans) 1/4 Mevcut maaş: 32.451,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 49.026,97
Memur (Lisans) 9/1 Mevcut maaş: 22.938,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 34.654,73
Uzman öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 29.538,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 44.626,01
Öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 26.654,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 40.268,86
Başkomiser 3/1 Mevcut maaş: 32.626,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 49.291,36
Polis memuru 8/1 Mevcut maaş: 29.525,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 44.606,37
Uzman doktor 1/4 Mevcut maaş: 54.959,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 83.032,06
Hemşire (Lisans) 5/1 Mevcut maaş: 26.440,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 39.945,55
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00 Yüzde 51.08 zamlı maaş: 50.040,72
Teknisyen (Lise) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 35.561,21
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 72.705,74
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 47.987,54
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 41.728,30
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 47.683,87
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 54.254,72
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 48.018,89
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 18.224,03
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 31.532,28
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75
Yüzde 51.
Burak Takvim, [29.11.2023 17:35]
08 zamlı maaş: 22.947,16
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.563,80
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 16.063,58
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 39.139,16
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 42.831,18
İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.08 zamlı maaş: 22.374,95