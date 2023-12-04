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Emekliye 5-6-7 Aralık'ta jestin kralı geliyor! Kişi başı 11.350 TL ödeme müjdesi saat 12:30'da verildi

2024 yılına yaklaşılırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlarda önemli değişiklikler bekleniyor. Ocak ayında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileriyle 6 aylık veri tamamlanacak ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını şekillendirecek. Bu kapsamda, emekli maaşlarının taban seviyesinde ciddi artışlar öngörülüyor ve mevcut 7.500 TL olan taban maaşın daha da yükseltilmesi şu sıralar gündemde sık sık yer alıyor. Öte yandan yeni yılda promosyon miktarında da artış yaşanacak.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 13:42 Güncelleme 04 Aralık 2023, 13:42
Emekliye 5-6-7 Aralık’ta jestin kralı geliyor! Kişi başı 11.350 TL ödeme müjdesi saat 12:30’da verildi

Milyonlarca emekli vatandaş 2024 yılının Ocak ayında başlayacak olan yeni maaş dönemini büyük bir heyecanla bekliyor. Temmuz ayında yaşanan promosyon artışının ardından Ocak ayında da benzer bir artış olması bekleniyor. Bu durum emekliler arasında büyük bir memnuniyet yaratmıştı. Şimdi yeni yılda yeni promosyon teklifleri bekleniyor.

TEMMUZDA ARTMIŞTI

Geçtiğimiz Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından promosyon ödemeleri de ciddi oranda artmıştı.

Bu artış emeklilerin ekonomik durumlarını olumlu yönde etkilemişti. Bankaların sunduğu promosyon teklifleriyle birlikte bazı emeklilerin aldıkları promosyon ödemeleri 10.000 TL'ye, ek ödemelerle birlikte 12.500 TL'ye kadar çıkmıştı.

YENİ DÖNEMDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK?

Yeni dönemde en düşük ve en yüksek promosyon tutarlarının daha da artması bekleniyor. Emekliler ve bankalar arasında yapılacak yeni anlaşmalar, bu artışların boyutunu belirleyecek.

KRİTİK TARİH: 3 OCAK

3 Ocak'ta yapılacak maaş zammının promosyon ödemelerinde de önemli bir artışa neden olması bekleniyor. Bu tarih, emekliler için mali durumlarını olumlu yönde etkileyecek kritik bir dönem olacak.

BAŞVURULAR VE ÖDEMELER

Yeni promosyon tutarları 3 Ocak sonrasında bankalar tarafından açıklanacak ve emekliler, bu yeni ödemeler için başvuruda bulunabilecek.

Başvuru sürecinin kolaylığı ve hızı sayesinde emekliler bu yeni promosyon ödemelerinden hızlı bir şekilde yararlanabilecek.

(İşte güncel promosyon teklifleri)

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yıl sonu teklifleri 12.500 TL'ye ulaştı. Bankaların ek avantajları tutarlar 10.000-11.350 ve 12.500 TL'ye kadar çıkıyor.

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