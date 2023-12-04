YENİ DÖNEMDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK? Yeni dönemde en düşük ve en yüksek promosyon tutarlarının daha da artması bekleniyor. Emekliler ve bankalar arasında yapılacak yeni anlaşmalar, bu artışların boyutunu belirleyecek.

KRİTİK TARİH: 3 OCAK 3 Ocak'ta yapılacak maaş zammının promosyon ödemelerinde de önemli bir artışa neden olması bekleniyor. Bu tarih, emekliler için mali durumlarını olumlu yönde etkileyecek kritik bir dönem olacak.

BAŞVURULAR VE ÖDEMELER Yeni promosyon tutarları 3 Ocak sonrasında bankalar tarafından açıklanacak ve emekliler, bu yeni ödemeler için başvuruda bulunabilecek.

Başvuru sürecinin kolaylığı ve hızı sayesinde emekliler bu yeni promosyon ödemelerinden hızlı bir şekilde yararlanabilecek.

(İşte güncel promosyon teklifleri) Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yıl sonu teklifleri 12.500 TL'ye ulaştı. Bankaların ek avantajları tutarlar 10.000-11.350 ve 12.500 TL'ye kadar çıkıyor.