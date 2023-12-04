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1995 1997 1998 2002 sigorta girişi olan yaşadı! 10 15 yıllık primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlar için emeklilik planlamalarını kolaylaştıracak bir yenilik yapmaya devam ediyor. Resmi internet sitesinde yer alan yeni emeklilik hesaplama tablosu vatandaşların emeklilik yaşını ve gereken prim gün sayısını hesaplayarak ne zaman emekli olabileceklerini gösteriyor. Bu yenilik emeklilik planlamasında yaşanan belirsizlikleri gidermeyi amaçlıyor. Öte yandan bazı vatandaşlar için erken emeklilik fırsatları da bulunuyor. Şartları yerine getiren çalışanlar daha kısa sürede emekli maaşı almaya başlıyor.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 09:27 Güncelleme 04 Aralık 2023, 09:27
1995 1997 1998 2002 sigorta girişi olan yaşadı! 10 15 yıllık primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

SGK tarafından belirlenen emeklilik için üç ana şart bulunuyor: yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı. Bu koşulları yerine getiren vatandaşlar, emeklilik hakkına sahip oluyor. Ayrıca 10 yıl (3600 gün) çalışan veya bu süreye denk borçlanma yapan sigortalılar, erken emeklilik avantajlarından yararlanabiliyor.

1999 SONRASI KISMİ EMEKLİLİK HAKLARI

9 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan vatandaşlar için de kısmi emeklilik hakkı mevcut. Bu durumda, 25 yıl ve 4500 gün şartı aranıyor.

Bu şartları yerine getirenler ilk sigortalandıkları tarihten itibaren 25 yıl geçtikten ve 4500 gün prim ödedikten sonra emekli olabiliyor. Bağ-Kurlu çalışanlar için de farklı kısmi emeklilik şartları bulunuyor.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Kadın çalışanlar sahip oldukları çocuk sayısına göre doğum borçlanması yaparak, 2160 güne kadar prim kazanabiliyor. Bu süreç çocuklarının sağ olması ve doğumdan sonraki iki yıl içinde herhangi bir prim yatırılmamış olmasını gerektiriyor.

Askerlik borçlanması ise askerlikten önce sigortalı olarak çalışmış kişilerin emeklilik prim gün sayısını artırmasını sağlıyor. Bu borçlanma, emeklilik yaşını dolduran ancak prim günü eksik olan kişiler için özellikle faydalı olabiliyor.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Yaştan emeklilik belirli bir prim günü, sigortalılık süresi ve yaşın doldurulmasıyla mümkün. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emeklilik şansı sunan bu sistemde, kadın ve erkekler için farklı yaş şartları uygulanıyor.

Örneğin 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında şartları yerine getiren erkekler 56 yaşında, kadınlar ise 52 yaşında emekli olabiliyor. Bu tarihler ilerledikçe, emeklilik yaşı da artıyor.

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