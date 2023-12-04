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8.500 lira maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerin alacağı zamlı maaş hesaplandı! İşte 2024'teki zam sonrası yeni maaş tablosu

Türkiye genelinde milyonlarca özel sektör çalışanı, kamu çalışanı ve emekliler, aralık ayında gerçekleşecek olan zam görüşmeleriyle birlikte emekli maaşlarındaki artışı merakla bekliyor. 2023 yılının ikinci yarısında %29,41 olarak gerçekleşen toplam enflasyonun ardından, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları büyük bir önem taşıyor. Peki, 2024'te kim ne kadar maaş alacak? İşte son açıklamalar ve hesaplamalar...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 07:50 Güncelleme 04 Aralık 2023, 07:50
8.500 lira maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerin alacağı zamlı maaş hesaplandı! İşte 2024’teki zam sonrası yeni maaş tablosu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, emekli maaşlarına yönelik yapılan zam çalışmalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Akbaşoğlu, emekli maaşlarına belirlenirken Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının etkili olacağını vurguladı.

AK PARTİ'DEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili ve aynı zamanda Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu maaş zamlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretle ilgili olarak işçi, işveren sendikaları ile Çalışma Bakanlığının koordinasyon içerisinde alım gücünü artıracak çalışmalara vurgu yaptı.

Akbaşoğlu emeklilerle ilgili olarak ise " Yılbaşından itibaren de emeklilerimiz ve memurlarımızla ilgili yeni düzenlemelerle, yeni kanun teklifleriyle bu konuda onları enflasyona asla ezdirmeden hayat standartlarını, alım güçlerini daha artıracak bir noktaya hep beraber ulaşacağız'' dedi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI % KAÇ OLACAK?

Emekli maaş zammıyla ilgili çalışmalar enflasyon oranları dikkate alınarak yapılıyor. Kasım ayı enflasyonu 4 Aralık Pazartesi günü belli olacak.

Son olarak Ekim enflasyonu ise aylık 3,43 olmuştu. Bu rakamla birlikte son 4 aylık enflasyon %29,41 oldu.

Maaşını alt sınırdan alan emeklilerde 2024 yılında yapılan zamlardan yararlanacak. Henüz emekli maaş zammı oranları belli olmadı. Kanun teklifi Meclis'ten görüşüldükten sonra emekli zam oranları netlik kazanacak. Ancak maaşlara yapılacak oranlara göre bazı hesaplamalar yapıldı.

Örneğin 2023 yılının Temmuz zammıyla beraber 8.000 lira alan bir emekliye %30 oranında artış yapılmasında maaşı 10.400 lira olacak.

10.000 lira alan bir emekliye %30 zam yapılması durumunda ise maaşı 13.000 liraya kadar yükselecek.

Maaşını alt sınırdan alan 7.500 lira olarak alan emeklilerin maaşının çift haneyi geçmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Örneğin 7.500 lira alan bir emekliye %35 oranında zam yapılması durumunda maaşı 2.625 lira artacak ve toplam 10.125 lira olacak.

Maaş zammı oranları Aralık ayı içerisinde belli olacak. Kesin zam oranlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLER İÇİN SEVİNDİREN HABER

Çalışmayan emekliler için 5.000 lira ikramiye ödemeleri Kasım ayının ortasında tamamlandı. Çalışan ve çiftçi emekli sistemine kayıtlı olanlar ise çalışmaya dahil edilmemişti.

Sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Çalışan emeklilerde ikramiye kapsamına alındı. Çalışan emeklilere yönelik Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada " 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok." ifadelerini kullandı.

Çalışan emeklilere maaş zammı yani Ocak ayından önce ikramiyelerin yatırılması bekleniyor. İkramiye ödemeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yapılacak.

GÖZLER KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARINDA

Memur, asgari ücret, emekli zammı için milyonlarca kişi TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına dikkat kesilmiş durumda. Son olarak Ekim ayında enflasyon 3,43'e kadar gerilemişti.

Memur ve emekli zamlarında 2023 yılının ikinci altı aylık kısmındaki enflasyon rakamları dikkate alınacak. Asgari ücret görüşmelerinde ise enflasyon dolaylı olarak etkili olacak.

Dul ve yetim maaşı, engelli aylıkları, 65 yaş maaşı, staj ücreti, bedelli askerlik, işsizlik maaşı ve diğer birçok ödeme 2024 yılı maaşlarına göre yeniden belirlenecek.

Kasım ayı enflasyonu 4 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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