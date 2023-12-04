8.500 lira maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerin alacağı zamlı maaş hesaplandı! İşte 2024’teki zam sonrası yeni maaş tablosu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, emekli maaşlarına yönelik yapılan zam çalışmalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Akbaşoğlu, emekli maaşlarına belirlenirken Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının etkili olacağını vurguladı.
AK PARTİ'DEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanvekili ve aynı zamanda Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu maaş zamlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücretle ilgili olarak işçi, işveren sendikaları ile Çalışma Bakanlığının koordinasyon içerisinde alım gücünü artıracak çalışmalara vurgu yaptı.
Akbaşoğlu emeklilerle ilgili olarak ise " Yılbaşından itibaren de emeklilerimiz ve memurlarımızla ilgili yeni düzenlemelerle, yeni kanun teklifleriyle bu konuda onları enflasyona asla ezdirmeden hayat standartlarını, alım güçlerini daha artıracak bir noktaya hep beraber ulaşacağız'' dedi.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI % KAÇ OLACAK?
Emekli maaş zammıyla ilgili çalışmalar enflasyon oranları dikkate alınarak yapılıyor. Kasım ayı enflasyonu 4 Aralık Pazartesi günü belli olacak.
Son olarak Ekim enflasyonu ise aylık 3,43 olmuştu. Bu rakamla birlikte son 4 aylık enflasyon %29,41 oldu.
Maaşını alt sınırdan alan emeklilerde 2024 yılında yapılan zamlardan yararlanacak. Henüz emekli maaş zammı oranları belli olmadı. Kanun teklifi Meclis'ten görüşüldükten sonra emekli zam oranları netlik kazanacak. Ancak maaşlara yapılacak oranlara göre bazı hesaplamalar yapıldı.