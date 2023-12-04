Aralık ayı kira artış oranı kaç oldu 2023? TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı kira zammı kaç TL, ne kadar? İş yeri, dükkan kirası hesaplama ekranı!

İŞ YERLERİNDE DURUM FARKLI
İş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Geçtiğimiz ay kira artış oranı yüzde 54,26 olarak belirlenmişti. Böylece kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 54,26 olarak uygulamıştı.
Yarın açıklanacak enflasyon verileri sonrasında, işyerlerine yapılacak kira artış oranı belli olacak.
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2500 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL
12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023
(Not: Kasım ayı TÜFE verilerinin açıklamasıyla birlikte aralık ayı kira artış oranı güncellenecek.)
Girdiğiniz Artış Oranı:
Kira Artış Tutarı:
Aylık Yeni Kira Tutarı: