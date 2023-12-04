85 milyonun geliri artacak! Yeni yılda asgari ücretliyi, memuru, emekliyi ve öğrenciyi neler bekliyor?

Yeni yılda, milyonlarca çalışan, emekli, memur, asgari ücretli, öğrencinin geçim kaynağı olan "ücret, maaş, aylığı" artacak. Yeni yılda en düşük emekli aylığının 10 bin liranın üzerine çıkması, emekli ve memura enflasyonun üzerinde artış yapılması bekleniyor.
Beklenti yüzde 50'nin altında olmayacağı yönünde. Bugün kasım ayı enflasyon verisi açıklanacak ancak yeni yıl zamları 3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyonla netleşecek. Asgari ücret görüşmeleri de 11 Aralık'ta başlayacak. Hükümet enflasyonun üzerine refah payı ekleyecek. Memur ve memur emeklileri 15 Ocak 2023'de, SSK emeklileri 17-26 Ocak arasında, Bağ- Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak.
Asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler burs, öğrenim kredisi almaya devam edecek. İşçi-memur ayırımı olmadan bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirine vergi istisnası uygulanacak. Ücreti geciken, çalışmaktan kaçınma hakkının yanı sıra iş akdini feshedip kıdem tazminatı talep edebilir. Çalışanlara sağlanan sosyal yardımlar nedeniyle de asgari ücretten indirim yapılamaz. Yeni emekli aylıkları, ücret, maaş konusunda merak edilenler şöyle: