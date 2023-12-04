85 milyonun geliri artacak! Yeni yılda asgari ücretliyi, memuru, emekliyi ve öğrenciyi neler bekliyor?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak bu toplantıda komisyonun çalışma takvimi netleştirilecek. Yeni asgari ücrete ilişkin ilk resmi taleplerin ikinci toplantıda dile getirilmesi bekleniyor. İşçi, işveren arasında hakem olan hükümet belirleyici olarak optimal düzeydeki ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Aralık ayının son haftasında 4. toplantı sonrası 2024 asgari ücret zammı netleşecek. Asgari ücret zammında kritik aralık yüzde 40-50 olarak ifade ediliyor. Yüzde 40 artarsa 15 bin 962 lira, memura artışın dikkate alınması durumunda yüzde 50 zamla 17 bin 103 liraya çıkacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK? DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK MI?

Bugün itibarıyla 7.500 lira olan en düşük (taban) emekli aylığı 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. Bugün çoğunluğu Bağ-Kur'lu olmak üzere yaklaşık 660 bin kişi en düşük tutardan emekli aylığı alıyor. En düşük emekli aylığında 10 bin lira ve üzeri en güçlü seçenek olarak masada duruyor. Dul ve yetim aylığı alanlar bugüne kadar aldığı hisseleri oranında bu artıştan yararlanacak. En düşük emekli aylığında artış için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Kök aylık üzerinden mi yoksa kademeli bir artış mı yapılacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.





YENİ YILDA ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE MAAŞ ALANLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam tüm özel sektörde belirleyici, diğer maaşlar için de referans oluyor. Bu yıl temmuz ayında yapılan ikinci zamla asgari ücretin 11 bin 402 liraya çıkmasının ardından özel sektör de harekete geçerek çalışanlara ek zam yaptı. Son yıllarda yapılan ücret artışlarında asgari ücret artışı baz alınıyor.



MEMUR VE EMEKLİLER YENİ YILDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve emekli zammı da 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyonla netleşecek. Zam oranı ocak ayında sosyal refah düzenlemeleri ile beraber enflasyonun üzerinde çıkacak. Sosyal refah payı eklenmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Yılsonu için yüzde 65 öngörülen enflasyon tahminine göre SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylığı ocak ayında refah payı hariç yüzde 37.76, memurların da yüzde 49.96 artacak. En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 15 bin lira olacak. Merkez Bankası tahminin üst noktası yüzde 68 olarak gerçekleşirse Ocak'ta SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarına refah payı hariç yüzde 40.28, memur ve emeklilerine yüzde 52.19 zam yapılacak. Refah payıyla birlikte emeklilere yapılan zam da yüzde 52'yi geçecek.