TOKİ BAŞVURU TARİHİ 2023-2024: 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri! TOKİ başvuru ne zaman, şartları neler? 25 peşinat 72 ay vade...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ ), 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini Aralık ayında açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. TOKİ'nin gerçekleştireceği bu satışlar, konut ve iş yeri taleplerini karşılamak isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor. İşte detaylar...

TOKİ BAŞVURU NE ZAMAN?

TOKİ, yeni bir döneme damga vuran vadeli konut ve iş yeri satışları ile vatandaşlara avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiği projelerle konut sahibi olma hayalini her geçen gün bir adım daha yaklaştıran TOKİ, şimdi de düşük peşinat ve uygun vade imkanı ile dikkat çekiyor.

Buna göre 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

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