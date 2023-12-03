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TOKİ BAŞVURU TARİHİ 2023-2024: 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri! TOKİ başvuru ne zaman, şartları neler? 25 peşinat 72 ay vade...

Ülkemizde konut sahibi olmak ve iş yeri edinmek isteyenler için büyük fırsatlar kapısı aralanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 32 ilde konut, 28 ilde ise iş yeri satışı gerçekleştirecek. Peki TOKİ başvuru ne zaman, şartları neler?

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 13:46 Güncelleme 03 Aralık 2023, 13:47
TOKİ BAŞVURU TARİHİ 2023-2024: 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri! TOKİ başvuru ne zaman, şartları neler? 25 peşinat 72 ay vade...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini Aralık ayında açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. TOKİ'nin gerçekleştireceği bu satışlar, konut ve iş yeri taleplerini karşılamak isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor. İşte detaylar...

TOKİ BAŞVURU NE ZAMAN?

TOKİ, yeni bir döneme damga vuran vadeli konut ve iş yeri satışları ile vatandaşlara avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiği projelerle konut sahibi olma hayalini her geçen gün bir adım daha yaklaştıran TOKİ, şimdi de düşük peşinat ve uygun vade imkanı ile dikkat çekiyor.

Buna göre 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Konutlar yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile iş yerleri ise yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile satışa sunulacak.

Açık artırma, konutlar için 13 Aralık 2023 Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık 2023 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.

Açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel Çukurambar ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 12.12.2023 Salı günü saat 10.30'a kadar alınacak.

KONUT SATIŞI YAPILAN İLLER

Alıcılar, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.

İŞ YERİ SATIŞI YAPILAN İLLER

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat ile 48 ay vadeyle alınabilecek.

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