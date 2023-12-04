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1.20 faizli konut kredisi hesaplama! İlk evim konut kredisi tarihi! 2+1, 3+1 dairelerin 180 ay vadeli taksit tutarı...

Konut sahibi olma hayali kuran pek çok vatandaş için beklenen müjde geldi. İlk ev sahibi olacaklara özel olarak düzenlenen kampanya kapsamında, 15 yıl vadeli ve %1.20 düşük faizli "İlk Evim" konut kredisi fırsatları sunulacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İlk Evim konut kredisi yer alıyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 23:39 Güncelleme 04 Aralık 2023, 23:39
1.20 faizli konut kredisi hesaplama! İlk evim konut kredisi tarihi! 2+1, 3+1 dairelerin 180 ay vadeli taksit tutarı...

İlk Evim konut kredisi kampanyası 15 yıl vadeli ve %1.20 düşük faiz oranıyla dikkat çekiyor. Bu benzersiz fırsatla ev sahibi olma hayali kuranlar başvuru için araştırmalara başladı.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Faiz oranı %1,20, kredi miktarı 2 milyon TL, vade süresi 180 ay:

Aylık ödeme: 27,174 TL

Faiz oranı %1,50, kredi miktarı 1 milyon TL, vade süresi 180 ay:

Aylık ödeme: 16,104 TL

Faiz oranı %1,50, kredi miktarı 2 milyon TL, vade süresi 180 ay:

Aylık ödeme: 32,208 TL

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

VADE NE KADAR OLACAK?

Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor.

İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

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