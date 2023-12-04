1.20 faizli konut kredisi hesaplama! İlk evim konut kredisi tarihi! 2+1, 3+1 dairelerin 180 ay vadeli taksit tutarı...

KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.