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Turkuvaz Medya Merkezi'nde Türkiye Tarım Zirvesi! Bakan İbrahim Yumaklı: ‘Fahiş fiyatta sektörlerin üzerine gideceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz

Turkuvaz Medya Grubu’nun düzenlediği Türkiye Tarım Zirvesi’ne katılan Bakan Yumaklı, ‘Fahiş fiyatta sektörlerin üzerine gideceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz’ dedi, gıdada online takip sistemi geliştirdiklerini söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Aralık 2023 Güncelleme 02 Aralık 2023, 07:01
Turkuvaz Medya Merkezi’nde Türkiye Tarım Zirvesi! Bakan İbrahim Yumaklı: ‘Fahiş fiyatta sektörlerin üzerine gideceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıdayla ilgili hangi türde olursa olsun halkın eş zamanlı görebileceği bir sistemi uygulamaya koyacaklarını, online olarak herkesin rahat bir şekilde takip edebileceği bir sistem geliştirdiklerini söyledi. Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye Tarım Zirvesi, Bakan İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Yumaklı, çiftçiye verilen kredi ve desteklere ilişkin önemli açıklamalar yaparken, sektöre yapılacak yatırımlar, yeni teknolojiler ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesine yönelik bilgiler paylaştı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün yönettiği özel oturumda konuşan Bakan Yumaklı, Türk tarımını bugün olduğu gibi, bundan sonra da dünyada önemli yere sahip bir konumda devam ettireceklerini söyledi.

ÜZERİNE GİDECEĞİZ
Tarım ve gıdada fahiş fiyatlarda pandemiyle başlayan Rusya- Ukrayna savaşıyla devam eden bir süreç olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Bu sürecin getirdiği, ülkemiz için ekstra bir durum da deprem oldu. 6 Şubat'ta belki de birçok ülkenin altından kalkamayacağı bir yükü bu ülke omuzladı. Deprem davranış biçimlerimizi de değiştirdi. Depremin birinci günüyle üçüncü günü arasında karkas et fiyatlarında 30 liralık artış oldu. Farklı şeylere de yansımaya başladı bu. Elbette sebeplerini bildiklerimiz var, ama genel olarak fiyatlama davranışıyla alakalı arzu edilmeyen fahiş fiyat diye tanımlanan hususlarla çok sık karşılaşmaya başladık" dedi.

MÜSAMAHA YOK
Yumaklı, Ticaret Bakanlığı'yla birlikte tespit ettikleri tüm sektörlerin üzerine gideceklerini vurgulayarak, "Biz üreticimizi aynı zamanda sürdürülebilir üretimi devam ettirmesi için korurken, tüketicimizi de kollamak zorundayız. Bu bir bütün. Hatta sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, fahiş fiyatlara zerre kadar müsamaha göstermeden mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Hem Ticaret Bakanlığı'nın hem de kendilerinin takip sistemleri olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Biz stokları takip ederken, aynı zamanda bu ürünlerin fiyat hareketlerini de takip ediyoruz. Hangi ürünü, hangi desende, hangi miktarda üreteceğinizi planlayabilirseniz hem iç tüketiminizi hem ihracatınızı buna göre belirleyebilirseniz, olağanüstü fiyat hareketi yaşamanızı gerektirecek bir şey kalmaz. Tüm unsurları 360 derece tamamlayarak artık bu ülkede et fiyatlarının birdenbire anormal bir şekilde yukarı aşağı gitmesinin önüne geçmiş olacağız. Hem elimizdeki hayvan varlığından hem üretim kapasitelerinden hareketle hayvansal üretimde de planlamayı gündeme getirip gerçekleşmesini sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

BU YIL 1.2 MİLYON DENETİM YAPILDI
"Toplumumuzun güvenilir gıdayla alakalı bugün gelmiş olduğu nokta ve hassasiyet bence umut verici" diyen Bakan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı: "Sektörlerin denetimlerini yapıyoruz. Ama bunun dışında da rutin denetimler var, bununla ilgili bir birimimiz var. 2023 yılında 1.2 milyon denetim yapıldı. Bunun dışında biz geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren sektörel denetim uygulaması başlattık. 7 bin 500 arkadaşımız sahada buraları denetlemeye devam ediyor. Halkın sağlığını tehlikeye düşürücü bir üretimin ya da satışın olduğu yerleri kapatıyoruz. Hiçbir esnekliğimiz yok. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bundan sonraki dönemde gıdayla alakalı halkımızın eş zamanlı görebileceği bir sistemi uygulayacağız."

TARIMA 91.5 MILYAR LİRA DESTEK
Bu yılın sonu itibarıyla tarımsal üretim desteklerinin 64 milyar lira olacağını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Önümüzdeki sene 91.5 milyar lira. Yeni döneme tarımsal üretim planlamasının argümanı olarak destekleri koymuş olduk. Bundan sonra tarımsal üretim planlamasına yönlendirici destekleri göreceğiz. Yeni destekler için şu anda etki analizleri tamamlanmak üzere. Hem tarımsal üretim planlamasını hem onun yan argümanlarını sektörün kendisiyle konuşarak devam ettiriyoruz" dedi.

BOŞ ARAZİLER EKİLECEK
Hesaplamalarına göre 776 bin hektarlık ekilmeyen arazi olduğuna işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu: "Bu arazilerin bir an önce ekimiyle alakalı hususun başlaması için birkaç yıldır devam eden bir proje var. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu projede kullanılacak tohumların yüzde 75'ini veriyoruz. Ayrıca özellikle çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmayan çiftçilerin de o tür arazileri kullanmasıyla ilgili gerekçeleri kalmamış olacak. Kayıtlı olmayan 3 milyon hektar alan öngörüyoruz. Hepsiyle beraber tarımsal gücümüz artacak."

'YANAN ALANLARI AĞAÇLANDIRDIK'
Yanan ormanların yerine yapılan ağaçlandırmalara ve orman yangınlarına yönelik tedbirlere ilişkin de Bakan Yumaklı, "24 uçağımız, 100 helikopterimiz, 776 akıllı kulemiz, 4 bin 500'e yakın kara aracımız var. 25 bin eğitimli kardeşimiz, 118 bin de gönüllü var. 10 adet de İHA'mız var. Bunu Avrupa'da kullanan ilk, dünyada kullanan ikinci ülkeyiz.

Tüm bu orduyla yapmanız gereken onları doğru yönlendirmek" dedi. İHA'ların son derece önemli etkileri olduğunun altını çizen Yumaklı, "Bunların hepsini yangına müdahale için kullanıyoruz. Yangın öncesi için elimizde ekipman var, gücümüz var. Müdahalede hedef 10 dakika. Bu yıl 11 dakikada kaldık, seneye 10 dakikaya ineceğiz" ifadelerini kullandı. 2021'de yanan alanların tamamının 2022 sonuna kadar tamamen ağaçlandırıldığını anlatan Yumaklı, şöyle devam etti: "2022'de yananlar, bu yıl sonuna kadar ağaçlandırılacak.

Asıl başarı yangının çıkmamasını sağlamak. Bundan sonra tüm odak noktamız da bu olacak. Dileğim yangınların çıkmaması, ama çıksa da müdahale etme gücüne sahibiz. 11 Kasım'ı 2019'dan bu yana Ağaçlandırma Günü olarak kutluyoruz. Bu yıl 11 Kasım'da 5 milyon 2023 ağaç diktik. Diktiğimiz her ağacın dünyaya bıraktığımız en büyük miraslardan biri olduğunu unutmamalıyız."

TÜRKİYE'DE DİYALOG BULUŞMASI
Brüksel'de ikinci yüksek düzeyli diyalog toplantısını yaptıklarını hatırlatan Yumaklı, "Bu toplantıda gıda güvenliğinden coğrafi işaretlere kadar altı çok önemli başlık konuştuk. Biz de tarımın en büyük problemlerinden biri kırsal kesimin boşalmasıdır. Bu problemin aynısının onlarda da olduğunu gördük. Nasıl bizde kırsalda olanlara kız verilmiyorsa, Avrupa'da da böyle bir durum olduğunu gördük. Dolayısıyla tarımda yaşadığımız sorunlar global boyutta... Bu nedenle bundan sonraki yüksek düzeyli diyalog toplantısının çok uzun aralar verilmeden yapılması konusunda mutabık kaldık. Bir sonraki toplantımızın da 2024 yılının ilk yarısında Türkiye'de yapılacağını şimdiden duyurmak isterim" dedi.


TEDBİR ALMAZSAK SU KRİZİ KAPIDA
Bakan Yumaklı, su seferberliğine ilişkin de şunları söyledi: "Uluslararası bir ölçüm metodolojisi var. Yıllık kişi başı 1.700 metreküp ve bunun üzerini elde eden ülkeler su açısından zengin kabul ediliyor. 1.000-1.700 arasındakiler su stresi altında olan ülkeler. Türkiye şu anda 1.313 metreküpte... 1.000 metreküpün altındakiler ise su açısından fakir ülkeler. Suyu tarımda kullanıyorsunuz, sanayide, bireysel kullanımınız var. Tüm bunlarda suyunuzu doğru yönetmeniz gerekir. Doğru zamanda doğru şekilde depolamanız gerekir ve onu zayi etmeyecek metotları kullanmanız gerekir. Bizim su seferberliği konusu 31 Ocak'ta başladı. Ancak 6 gün sonra deprem oldu ve bu çalışmalara ara vermek durumunda kaldık. Geçtiğimiz haftalarda tekrar başladık. Türkiye olarak hiçbir tedbir almazsak 2030'da 1.000 metreküpün altına düşme riskiyle karşı karşıyayız. Temiz su kullanımıyla alakalı belediyelerin kayıp kaçak oranı var. Onu düşürmekle ilgili planımız var. İki türlü kuraklık var. Tarımsal kuraklık kısmı için böyle bir tehlike yok. Ama geçtiğimiz yıl örneğin Trakya'da çok ciddi bir kuraklık oldu, yüzde 40'a varan rekolte düşüşleri oldu."

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