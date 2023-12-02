Turkuvaz Medya Merkezi’nde Türkiye Tarım Zirvesi! Bakan İbrahim Yumaklı: ‘Fahiş fiyatta sektörlerin üzerine gideceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , gıdayla ilgili hangi türde olursa olsun halkın eş zamanlı görebileceği bir sistemi uygulamaya koyacaklarını, online olarak herkesin rahat bir şekilde takip edebileceği bir sistem geliştirdiklerini söyledi. Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye Tarım Zirvesi , Bakan İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Yumaklı, çiftçiye verilen kredi ve desteklere ilişkin önemli açıklamalar yaparken, sektöre yapılacak yatırımlar, yeni teknolojiler ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesine yönelik bilgiler paylaştı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün yönettiği özel oturumda konuşan Bakan Yumaklı, Türk tarımını bugün olduğu gibi, bundan sonra da dünyada önemli yere sahip bir konumda devam ettireceklerini söyledi.

ÜZERİNE GİDECEĞİZ Tarım ve gıdada fahiş fiyatlarda pandemiyle başlayan Rusya- Ukrayna savaşıyla devam eden bir süreç olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Bu sürecin getirdiği, ülkemiz için ekstra bir durum da deprem oldu. 6 Şubat'ta belki de birçok ülkenin altından kalkamayacağı bir yükü bu ülke omuzladı. Deprem davranış biçimlerimizi de değiştirdi. Depremin birinci günüyle üçüncü günü arasında karkas et fiyatlarında 30 liralık artış oldu. Farklı şeylere de yansımaya başladı bu. Elbette sebeplerini bildiklerimiz var, ama genel olarak fiyatlama davranışıyla alakalı arzu edilmeyen fahiş fiyat diye tanımlanan hususlarla çok sık karşılaşmaya başladık" dedi.

MÜSAMAHA YOK

Yumaklı, Ticaret Bakanlığı'yla birlikte tespit ettikleri tüm sektörlerin üzerine gideceklerini vurgulayarak, "Biz üreticimizi aynı zamanda sürdürülebilir üretimi devam ettirmesi için korurken, tüketicimizi de kollamak zorundayız. Bu bir bütün. Hatta sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, fahiş fiyatlara zerre kadar müsamaha göstermeden mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Hem Ticaret Bakanlığı'nın hem de kendilerinin takip sistemleri olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Biz stokları takip ederken, aynı zamanda bu ürünlerin fiyat hareketlerini de takip ediyoruz. Hangi ürünü, hangi desende, hangi miktarda üreteceğinizi planlayabilirseniz hem iç tüketiminizi hem ihracatınızı buna göre belirleyebilirseniz, olağanüstü fiyat hareketi yaşamanızı gerektirecek bir şey kalmaz. Tüm unsurları 360 derece tamamlayarak artık bu ülkede et fiyatlarının birdenbire anormal bir şekilde yukarı aşağı gitmesinin önüne geçmiş olacağız. Hem elimizdeki hayvan varlığından hem üretim kapasitelerinden hareketle hayvansal üretimde de planlamayı gündeme getirip gerçekleşmesini sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

BU YIL 1.2 MİLYON DENETİM YAPILDI

"Toplumumuzun güvenilir gıdayla alakalı bugün gelmiş olduğu nokta ve hassasiyet bence umut verici" diyen Bakan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı: "Sektörlerin denetimlerini yapıyoruz. Ama bunun dışında da rutin denetimler var, bununla ilgili bir birimimiz var. 2023 yılında 1.2 milyon denetim yapıldı. Bunun dışında biz geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren sektörel denetim uygulaması başlattık. 7 bin 500 arkadaşımız sahada buraları denetlemeye devam ediyor. Halkın sağlığını tehlikeye düşürücü bir üretimin ya da satışın olduğu yerleri kapatıyoruz. Hiçbir esnekliğimiz yok. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bundan sonraki dönemde gıdayla alakalı halkımızın eş zamanlı görebileceği bir sistemi uygulayacağız."

TARIMA 91.5 MILYAR LİRA DESTEK

Bu yılın sonu itibarıyla tarımsal üretim desteklerinin 64 milyar lira olacağını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Önümüzdeki sene 91.5 milyar lira. Yeni döneme tarımsal üretim planlamasının argümanı olarak destekleri koymuş olduk. Bundan sonra tarımsal üretim planlamasına yönlendirici destekleri göreceğiz. Yeni destekler için şu anda etki analizleri tamamlanmak üzere. Hem tarımsal üretim planlamasını hem onun yan argümanlarını sektörün kendisiyle konuşarak devam ettiriyoruz" dedi.