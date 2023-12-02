Merkez Bankası’nın attığı adımlar karşılık buluyor! Not artırımı geliyor! S&P kredi görünümünü pozitife çevirdi

Yeni ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmedeki kararlılığı, para politikasındaki normalleşme, cari açığın azaltılması, yatırımcı güvenindeki artışla hızlanan fon girişi ve risk primindeki düşüş Türkiye 'nin kredi notu görünümüne beklenenden hızlı yansıyor. 29 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu görünümünü negatiften durağana çeviren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), sürpriz bir hamle ile takvim dışı değerlendirmeye giderek, görünümü pozitife çevirdi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU YÜKSELECEK S&P, ödemeler dengesinin daha da iyileşmesi, döviz rezervlerinin daha hızlı artması ve gelecek 12 ay içinde dolarizasyonda düşüş görülmesi halinde Türkiye 'nin kredi notunun yükseltilebileceğini açıklarken, 15 Aralık'ta değerlendirme yapacak olan Moody's'in not artırımı yapabileceği belirtiliyor. S&P'nin, takvim dışı değerlendirme yapmasında, son dönemdeki politika düzenlemeleri etkili oldu.

MERKEZ BANKASI DÖVÜZ REZERVİNİ YENİDEN İNŞA EDİYOR

S&P'den yapılan açıklamada, politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutma yönünde ilerleme kaydederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da tükenen net döviz rezervi stokunu yavaş yavaş yeniden inşa ettiği vurgulandı. TCMB'nin hazirandan bu yana yaptığı faiz artışlarına işaret edilen açıklamada, ülkenin ikiz açıklarının da azaldığı vurgulandı.

CARİ AÇIK AZALACAK

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, 2023 yılı bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 4.3'ü olarak hedeflenen orandan daha düşük olmasının beklendiği, ithalatın keskin şekilde azalmasıyla cari açığın da kademeli daralacağının öngörüldüğü bildirildi.