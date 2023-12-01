Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan yeni asgari ücret açıklaması: Hassasiyetle yürüteceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) bir otelde düzenlenen "Ortak Yarınlar Programı" ödül töreninde, söz konusu sosyal sorumluluk olduğunda hiçbir girişim ve projenin kaybetmeyeceğini ifade etti.
"Kıymetli olan hiç kuşkusuz, taş üstüne taş koyacak, ülkemiz, milletimiz, insanlık ve çalışma hayatının geleceği adına sosyal sorumluluk üstlenerek çözüm üretmek, elini taşın altına koymak ve insanlığa katkı sağlamaktır." diyen Işıkhan, atılan her bir adımı, geliştirilen her bir projeyi insanlığın birikimine katkı sağlayan değerli bir girişim olarak değerlendirdiğini vurguladı.
Işıkhan, şöyle devam etti:
"Cumhuriyetimizin 100. yılında artık her alanda sadece kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye yok, kendi gücüyle koşmaya azmetmiş bir Türkiye var. Bunda en büyük pay, çalışan, üreten, ürettiğini katma değere dönüştüren girişimci kardeşlerimize, yatırımcı firmalarımıza, istihdama destek veren işverenlerimize, sosyal paydaşlarımız olan sendikalarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza aittir.