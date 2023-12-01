Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan yeni asgari ücret açıklaması: Hassasiyetle yürüteceğiz





Hepimizin ortak hedefi ülkemizin dirliği ve birliği, milletimizin huzur ve refahıdır. Bu hedefe ancak birlikte hareket ederek ulaşabiliriz. Ortak yarınları ancak sosyal diyaloğu güçlendirerek kurabiliriz."

Üçlü danışma kurulunu 5 yıl aradan sonra tekrar topladıklarını, çalışma hayatının gündemine dair sorunları çözüm önerileriyle birlikte ele alan çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, istişare anlayışlarının gerektirdiği şekilde bundan sonraki süreçte de sosyal diyalog mekanizmalarını düzenli olarak işletmeye devam edeceklerini kaydetti.

11 Aralık'ta, 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarına başlayacaklarını hatırlatan Işıkhan, "Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimizle birlikte uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz. Şartlar ne olursa olsun geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini birlikte inşa edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da "Ortak Yarınlar Programı"na başvuran projelere ilişkin bilgi vererek, "Birlikte Mümkün", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık", "Dijitalleşme", "Yeşil Dönüşüm", "İşimizin Yarını", "Afet Sonrası Dayanışma" ile "İş Sağlığı ve Güvenliği" kategorilerinde ödüller verileceğini söyledi.

Törende ICA İÇTAŞ Altyapı YSS Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyol Yat. İşl. A.Ş "Atık Lastiklerden Ses Bariyeri", Unmaş Unlu Mamuller Sanayi ve Ticaret A.Ş. "Akıllı Ambalaj", Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası "Yeşil Yarınlar GES", Ankara Ticaret Odası "ATONET Üye Hizmet Platformu", Entek Elektrik Üretimi A.Ş. "Yapay Zeka ile Hidroloji Tahmini", Tüpraş Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. "Ham Petrol Süreçleri Optimizasyonu" projeleriyle ödül aldı. "Afet Sonrası Dayanışma Özel Ödülü" ise IC Holding "IC İbrahim Çeçen Vakfı Yaşam Alanı", Koç Holding "Umut Kent" ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının "Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Hatay'da" projelerine verildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN