Maaşı 12.000 TL altı 7.800 TL üstü olan bütün emeklilere müjde geldi! Pazartesi ve salı 10.00’da IBAN’dan 10.400 TL ödeme

İş Bankası 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri, 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi ile birlikte Maximum Kart ve ek kartları için aidatsız kullanma ayrıcalığına sahip oluyorlar.

Garanti BBVA 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olup banka, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutuyor. Garanti BBVA'dan emekli maaşı alanlara, nakit promosyonun yanı sıra kredi kartı ile yapacakları 500 TL'lik harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı sunuluyor. Ayrıca, mobil üzerinden maaş taşıma talimatı veren emeklilere 500 TL ve üzeri harcamalara 1.500 TL ek bonus kazanma şansı tanınıyor.

TEB TEB emeklilere aylık maaşlarına bağlı olarak 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Bu, emekliler için ek bir gelir kaynağı anlamına geliyor. Şekerbank Şekerbank aylık gelire bağlı olarak 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlar sunmanın yanı sıra, eve teslim maaş ve şubede işlem önceliği gibi ek imkanlar da sağlıyor.

ING ING aylık gelire göre 5.100 ila 8.500 TL arasında değişen promosyonlar sunarken emeklilere ek avantajlar da sunuyor. Denizbank Denizbank, aylık gelire bağlı olarak 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlarla emeklilere destek oluyor.

QNB Finansbank QNB Finansbank aylık gelire bağlı olarak 4.800 ila 8.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuyor ve kredi kartı kullanımında indirim avantajları da sağlıyor. Akbank Akbank SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında taşıyan emeklilere 10.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Ayrıca, kampanya dönemi içinde Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatı da sunuluyor.