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Maaşı 12.000 TL altı 7.800 TL üstü olan bütün emeklilere müjde geldi! Pazartesi ve salı 10.00’da IBAN'dan 10.400 TL ödeme

Emekliler için 2024 yılında bir dizi önemli değişiklik ve avantajlar kapıda olacak. Hem emekli maaşlarında yapılacak zamlar hem de bankaların sunacağı cazip promosyonlar emeklilere yeni bir yılın getireceği ek avantajları işaret ediyor. Önümüzdeki yıl emekli maaşlarından banka promosyonlarına kadar birçok alanda önemli değişiklikler ve avantajlar beraberinde getirecek. Emekliler maaşlarını belirli bir bankadan almaları halinde ek avantajlara sahip olacak. Milyonlarca kişi için 2024 yılında önemli değişiklikler ve banka promosyonları birçok avantaj sağlayacak.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 09:07 Güncelleme 02 Aralık 2023, 09:10
Maaşı 12.000 TL altı 7.800 TL üstü olan bütün emeklilere müjde geldi! Pazartesi ve salı 10.00’da IBAN’dan 10.400 TL ödeme

Emekliler için 2024 yılında en çok merak edilen konulardan biri emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar. Bu zamlar ekonomik gelişmelerin ışığında şekilleniyor ve enflasyon oranları zam oranının belirlemede önemli bir rol oynuyor. Mevcut durumda 7.500 TL olan taban maaşın artırılması da gündemde başka bir konu oldu.

TEKLİFLER YENİLENDİ

Bankalar da emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde güncellemeler yapıyor. Bu promosyonlar, emeklilerin aylık gelirlerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İşte bazı bankaların sunduğu promosyonlar:

Yapı Kredi

Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler 9.000 TL'ye varan emekli promosyonlarından faydalanabiliyorlar.

İş Bankası

1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri, 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi ile birlikte Maximum Kart ve ek kartları için aidatsız kullanma ayrıcalığına sahip oluyorlar.

Garanti BBVA

1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olup banka, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutuyor. Garanti BBVA'dan emekli maaşı alanlara, nakit promosyonun yanı sıra kredi kartı ile yapacakları 500 TL'lik harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı sunuluyor. Ayrıca, mobil üzerinden maaş taşıma talimatı veren emeklilere 500 TL ve üzeri harcamalara 1.500 TL ek bonus kazanma şansı tanınıyor.

TEB

TEB emeklilere aylık maaşlarına bağlı olarak 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Bu, emekliler için ek bir gelir kaynağı anlamına geliyor.

Şekerbank

Şekerbank aylık gelire bağlı olarak 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlar sunmanın yanı sıra, eve teslim maaş ve şubede işlem önceliği gibi ek imkanlar da sağlıyor.

ING

ING aylık gelire göre 5.100 ila 8.500 TL arasında değişen promosyonlar sunarken emeklilere ek avantajlar da sunuyor.

Denizbank

Denizbank, aylık gelire bağlı olarak 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlarla emeklilere destek oluyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank aylık gelire bağlı olarak 4.800 ila 8.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuyor ve kredi kartı kullanımında indirim avantajları da sağlıyor.

Akbank

Akbank SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında taşıyan emeklilere 10.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Ayrıca, kampanya dönemi içinde Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatı da sunuluyor.

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