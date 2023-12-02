SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

15 TL'ye kadar düştü! Evcil hayvanı olanlar A101'e koşsun! Köpek montu, ödül maması, kedi tasması, çiğneme kemiği, bakım seti indirimde

Kedi ve köpeği olanlar A101'in bu haftaki kataloğuna ilgi gösteriyor. A101 1-2-3-4-5-6-7 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 30 Kasım'dan itibaren geçerli olan indirimler Aralık ayının ilk haftası da devam edecek. Buna göre kedi ve köpek mamalarında indirim başladı. Buna göre tavuklı köpek çiğneme kemiği 3'lü 39.90'a, Felix sığı&tavuk etli yaş kedi maması 15.90'a düştü. Köpek montları da 7969.90'dan başlıyor. İşte A101 indirimleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 14:38 Güncelleme 02 Aralık 2023, 10:29
15 TL’ye kadar düştü! Evcil hayvanı olanlar A101’e koşsun! Köpek montu, ödül maması, kedi tasması, çiğneme kemiği, bakım seti indirimde

A101'in 1-2-3-4-5-6-7 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. Beyaz eşyada gıdaya, kedi-köpek için ihtiyaç ürünlerinden telefona envai çeşit üründe indirim uygulandı. İşte A101 güncel aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

A101 1-2-3-4-5-6-7 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

NOT: Satın aldığınız ürünlerden kaynaklanan sorunlardan takvim.com.tr sorumlu değildir.

SON DAKİKA