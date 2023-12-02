Bankada parası olan düğün bayram edecek! 200.000 TL’nin 32 günlük kazancı kalem kalem hesaplandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası mevduatlara yönelik olarak yeni adımlar atarak bankacılık sektöründe değişikliklere gitme kararı aldı. Güncellenen mevduat faiz oranları, tasarrufunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir konu haline geldi. İşte, 100.000 TL için 32 gün vadeli mevduat faiz oranları güncel listesi...

Döviz Cinsinden Mevduat Hesapları Türk Lirasına Çevrilebilecek

Yurt içindeki bireyler, 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla bankalarda bulunan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden olan döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını Türk lirasına çevirebilecekler. Faiz Oranları ve Kur Korumalı Hesaplar

Bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinden düşük faiz uygulayabilecekler. Ancak bu faiz oranı, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inin altında olamayacak.