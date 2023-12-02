Bankada parası olan düğün bayram edecek! 200.000 TL’nin 32 günlük kazancı kalem kalem hesaplandı

Bankaların Güncel Faiz Oranları
Finans dünyasında faiz oranlarındaki değişimler takip edilirken, 100.000 TL için 32 gün vadeli mevduat faiz oranları banka banka belirlendi. İşte bazı bankaların güncel faiz oranları:
Akbank:
Faiz Oranı: Yüzde 45
Odeabank:
Faiz Oranı: Yüzde 45
Alternatif Bank:
Faiz Oranı: Yüzde 44
Fibabanka:
Faiz Oranı: Yüzde 45
ING:
Faiz Oranı: Yüzde 40
CEPTEB:
Faiz Oranı: Yüzde 37
QNB Finansbank:
Faiz Oranı: Yüzde 39
Garanti BBVA:
Faiz Oranı: Yüzde 41
200.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?
Odea Bank: %45,00 Faiz Oranı
Net Getiri: 7.495,89 TL
Vade Sonu Ödeme: 207.495,89 TL
Akbank: %45,00 Faiz Oranı
Net Getiri: 7.495,89 TL
Vade Sonu Ödeme: 207.495,89 TL
Alternatif Bank: %44,00 Faiz Oranı
Net Getiri: 7.329,32 TL
Vade Sonu Ödeme: 207.329,32 TL
CEPTETEB: %40,00 Faiz Oranı
Net Getiri: 6.663,01 TL
Vade Sonu Ödeme: 206.663,01 TL
ING Bank: %40,00 Faiz Oranı
Net Getiri: 6.663,01 TL
Vade Sonu Ödeme: 206.663,01 TL
Fibabanka: %45,00 Faiz Oranı
Net Getiri: 7.495,89 TL
Vade Sonu Ödeme: 207.495,89 TL
ON Dijital: %45,00 Faiz Oranı
Net Getiri: 7.495,89 TL
Vade Sonu Ödeme: 207.495,89 TL
Hayat Finans: %42,41 Kâr Payı
Net Getiri: 7.064,46 TL
Vade Sonu Ödeme: 207.064,46 TL
Garanti BBVA: %41,00 Faiz Oranı
Net Getiri: 6.829,59 TL
Vade Sonu Ödeme: 206.829,59 TL
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QNB Finansbank: %39,00 Faiz Oranı
Net Getiri: 6.496,44 TL
Vade Sonu Ödeme: 206.496,44 TL