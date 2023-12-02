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4D'li taşerona 4.646 TL ikramiye verilecek! 700 bin işçi kapsamda! 17 gün sonra IBAN hesabına yatacak

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte, ilave tediye ödeme tarihleri hakkında yoğun ilgi görmekte. İlk taksit ödemelerinin 23 Haziran'da hesaplara yatırıldığı bu süreçte, ikinci taksit ödemeleriyle ilgili bilgiler merak ediliyor. İşte, ilave tediye ve ödeme tarihleri hakkında detaylar

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 09:35 Güncelleme 02 Aralık 2023, 09:35
4D’li taşerona 4.646 TL ikramiye verilecek! 700 bin işçi kapsamda! 17 gün sonra IBAN hesabına yatacak

Milyonlarca çalışan için heyecanla beklenen günler geldi ve Aralık ayı ile birlikte ilave tediye ödemeleri gündeme geldi. Bu kapsamda, yaklaşık 700 bin kamu işçisi için ikramiye yani ilave tediye ödemeleri gerçekleştirilecek. İşçi ikramiyeleri ile ilgili detaylar şu şekilde...

2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da yapıldı.

İkinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi, brüt 4 bin 336 lira olarak belirlendi. Bu ödemenin net tutarı ise 3 bin 100 lira olacak.

Ayrıca, maaşı brüt 15 bin lira olan bir işçiye ise bu ay 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500 lira, net 4 bin 646 lira verilecek. Bu durum, daha yüksek maaş alan bir işçinin 13 günlük ödemesinin daha yüksek olacağını göstermektedir.

Kamu işçileri ise 52 gün üzerinden bu yıl en az brüt 17 bin 347 lira, net 12 bin 401 lira ikramiye alabilecek. Bu, kamu sektöründe çalışan işçilerin aldıkları ikramiyenin brüt ve net miktarını ifade etmektedir.

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.


İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.



Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

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