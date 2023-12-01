Gün içinde en düşük 7.956,57, en yüksek 8.090,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 8.026,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,17, hizmetler endeksi yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 105,14 puan ve yüzde 1,23 kazançla 8.645,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 52'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Sasa Polyester, İş Bankası (C) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.