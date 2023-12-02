AK Partili Akbaşoğlu: Memur ve emeklinin alım gücünü yükselteceğiz

AK Parti'den memur, emekli ve asgari ücretle çalışan vatandaşı rahatlatacak önemli mesajlar geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Ak başoğlu, "Yılbaşından itibaren, emeklilerimiz ve memurlarımızla ilgili yeni düzenlemeler, yeni kanun teklifleriyle alım güçlerini daha artıracağız" dedi.

ENFLASYONA EZDİRMEYİZ Asgari ücret artışına dönük çalışmaların bu ay içinde tamamlanacağına dikkat çeken Akbaşoğlu, "Bugüne kadar hiçbir zaman çalışanlarımızı, memur ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve asla ezdirmeyeceğiz. Bütün işçi kardeşlerimiz ile ilgili alım gücünün artırılacağı bir sonucu hep beraber göreceğiz" diye konuştu. Ocak ayının başında enflasyon rakamlarının ortaya çıkacağını hatırlatan Akbaşoğlu, şöyle devam etti: "Enflasyon oranları da dikkate alınarak bütün memur ve emeklilerin yaşam standartlarını ve alım güçlerini artıracak zammı, bütün emeklilerimizin yüzünü güldürecek şekilde kamuoyu ile paylaşacağız."





TL MEVDUATA YENİ DESTEK

Merkez Bankası, bankacılık sistemini, TL'yi cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına devam ediyor. Tebliğlere göre, bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek. Ancak bu oran, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden daha düşük olamayacak. Ayrıca, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gidildi. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 30 Kasım itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek. Merkez Bankası'nın politika faizinden düşük oranlar uygulanan döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında, kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki fark banka tarafından karşılanacak.

THY UÇUŞ SONRASI TEST YAPACAK

Türk Hava Yolları (THY), pilot ve kabin memurlarına uçuş öncesi yaptığı alkol ve psikoaktif madde testini sefer dönüşlerinde de uygulayacak. THY'nin pilotlara ve kabin memurlarına yolladığı duyuruda, Kontrole Tabi Havacılık Personelinin Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin Talimat gereği uçuş sonrası yapılacak testlerin İstanbul Havalimanı Ekip Terminali'nde bulunan sağlık biriminde gerçekleştirileceği belirtildi. Duyuruda uçuştan dönen ve görevli ekiplerce seçilen bazı pilot ve kabin memurlarına test uygulanacağı aktarıldı.