Kuytuda köşede 5-10-25-50 kuruş 1 TL’lik madeni parası olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

Her madeni para, kendine özgü deseni ve değeri yüzeyine kazınmış özel damgalarla işlenir. Bu damgalar, paranın kimliğini ve değerini belirler.

Her bir paket ağırlık testine tabi tutulur. Bu test, her bir poşetin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunmasını sağlar. Testi başarıyla geçen her bir poşet özel kutulara yerleştirilerek Merkez Bankası'na veya Merkez Bankası şubelerine gönderilmek üzere hazır hale getirilir.