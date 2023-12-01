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Kuytuda köşede 5-10-25-50 kuruş 1 TL'lik madeni parası olanlar hemen baksın! Darphane'de işte böyle üretiliyor

Madeni paralar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın İstanbul'daki Darphane ve Damga Matbaası'nda üretiliyor ve günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası oluyor. Bu özel tesiste madeni paraların üretimi yüksek kalite ve hassas ölçülerle gerçekleştiriliyor. Üretim süreci öncesinde ise ham madde titizlikle denetleniyor ve gerekli ölçümler hassasiyetle yapılıyor. Üretim için özel olarak tasarlanmış makineler dakikada 9 farklı presle 700-800 madeni para üretebilecek kapasitede ayarlanıyor.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 12:22 Güncelleme 01 Aralık 2023, 12:22
Kuytuda köşede 5-10-25-50 kuruş 1 TL’lik madeni parası olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

Darphane ve Damga Matbaası madeni para üretimini büyük bir özenle gerçekleştiren bir tesis olarak ön plana çıkıyor. Üretim süreci, dikkatle planlanmış bir üretim zinciri içerisinde gerçekleştiriliyor. Madeni paraların üretim süreci öncelikle ham maddenin özenle hazırlanmasıyla başlıyor. Bakır, nikel ve çinko karışımı özel bir formülasyon madeni paraların hammaddesi olarak kullanılıyor.

MADENİ PARALAR İŞTE BÖYLE ÜRETİLİYOR!

Türkiye Merkez Bankası Darphanesi'nde, madeni paraların üretimi titiz bir süreç içinde gerçekleştiriliyor. Bu üretim süreci özel damgalarla işlenen ham maddeye dayanır. Her bir madeni para kendine özgü deseni ve değeri yüzeyine kazınmış bu damgalarla hayat bulur.

Merkez Bankası'nın ürettiği pullar arasında 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş gibi farklı değerlerde madeni paralar bulunur. Üretim tamamlandığında pullar tek tek paketlenir. Bu özenli paketleme süreci, pulların kullanılmak üzere hazır hale getirilmesini sağlar.

ÖZEL TASARLANMIŞ ÜRETİM MAKİNELERİ

Üretim için kullanılan makineler özel olarak tasarlanmıştır. Dakikada 9 ayrı presle 700-800 madeni para üretebilecek kapasitede olan bu makineler, yüksek hassasiyetle çalışır.

DESEN VE DEĞERLERİN İŞLENMESİ

Her madeni para, kendine özgü deseni ve değeri yüzeyine kazınmış özel damgalarla işlenir. Bu damgalar, paranın kimliğini ve değerini belirler.

Merkez Bankası'nın ürettiği pullar arasında 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş gibi farklı değerlerde madeni paralar bulunur.

Üretim tamamlandığında pullar özenli bir şekilde paketlenir. Örneğin, 1 lira değerindeki pullar 100'lük, 50 kuruş değerindekiler 150'lik, 25 ve 10 kuruş değerindekiler 200'lük, 5 kuruş değerindekiler 300'lük ve 1 kuruş değerindekiler ise 400'lük paketler halinde düzenlenir.

Her bir paket ağırlık testine tabi tutulur. Bu test, her bir poşetin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunmasını sağlar. Testi başarıyla geçen her bir poşet özel kutulara yerleştirilerek Merkez Bankası'na veya Merkez Bankası şubelerine gönderilmek üzere hazır hale getirilir.

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