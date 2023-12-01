Kuytuda köşede 5-10-25-50 kuruş 1 TL’lik madeni parası olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

ÖZEL TASARLANMIŞ ÜRETİM MAKİNELERİ Üretim için kullanılan makineler özel olarak tasarlanmıştır. Dakikada 9 ayrı presle 700-800 madeni para üretebilecek kapasitede olan bu makineler, yüksek hassasiyetle çalışır. DESEN VE DEĞERLERİN İŞLENMESİ Her madeni para, kendine özgü deseni ve değeri yüzeyine kazınmış özel damgalarla işlenir. Bu damgalar, paranın kimliğini ve değerini belirler.

Merkez Bankası'nın ürettiği pullar arasında 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş gibi farklı değerlerde madeni paralar bulunur. Üretim tamamlandığında pullar özenli bir şekilde paketlenir. Örneğin, 1 lira değerindeki pullar 100'lük, 50 kuruş değerindekiler 150'lik, 25 ve 10 kuruş değerindekiler 200'lük, 5 kuruş değerindekiler 300'lük ve 1 kuruş değerindekiler ise 400'lük paketler halinde düzenlenir.

Her bir paket ağırlık testine tabi tutulur. Bu test, her bir poşetin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunmasını sağlar. Testi başarıyla geçen her bir poşet özel kutulara yerleştirilerek Merkez Bankası'na veya Merkez Bankası şubelerine gönderilmek üzere hazır hale getirilir.