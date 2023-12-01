Turkuvaz Medya Grubu'nda tarımın geleceği masaya yatırılıyor. Türkiye Tarım Zirvesi bugün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor. Tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlığın ele alınacağı zirvede, "Tarımda Üretim, Planlama ve Arz Güvenliği" ve "Tarımın Finansmanı ve Tarım Sigortası" başlıklı panellerde tarım ve finans sektörüne yön veren isimler önemli açıklamalarda bulunacak.





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörüne yapılacak yatırımlar, yeni teknolojiler ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi ile ilgili bilgiler verecek. Bakan Yumaklı'nın katılacağı özel oturumu, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör yönetecek.



ARZ GÜVENLİĞİ

Türkiye Tarım Zirvesi, 'Tarımda Üretim, Planlama ve Arz Güvenliği' paneliyle devam edecek. Panele; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan, Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar ve TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu katılacak. Panel, Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.