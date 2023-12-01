Aralık ayı kira zammı açıklandı mı 2023? İş yeri ve dükkan kira zamları ne kadar oldu? TÜİK kira zammı hesaplama!

EKİM AYI ENFLASON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyonun verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,36, aylık %3,43 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %39,39, aylık %1,94 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti.