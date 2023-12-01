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Aralık ayı kira zammı açıklandı mı 2023? İş yeri ve dükkan kira zamları ne kadar oldu? TÜİK kira zammı hesaplama!

Türkiye genelinde ev ve dükkan sahipleri, Aralık ayı kira zammı oranını öğrenmek için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıklamalarını bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları, birçok sektörde fiyat düzenlemeleri için referans alınıyor. Ekim ayında açıklanan enflasyon, aylık yüzde 3,43 ve yıllık yüzde 61,36 olarak belirlenmişti. İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise Ekim ayında yüzde 54,26 olarak ilan edilmişti. Peki, Aralık ayı kira zammı açıklandı mı 2023? İş yeri ve dükkan kira zamları ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 11:58 Güncelleme 01 Aralık 2023, 11:58
Aralık ayı kira zammı açıklandı mı 2023? İş yeri ve dükkan kira zamları ne kadar oldu? TÜİK kira zammı hesaplama!

Aralık ayı kira zammı için merakla beklenen TÜİK açıklamaları, binlerce ev ve dükkan sahibini etkileyecek. İşte Aralık 2023 kira artış oranı hesaplaması...

ARALIK AYI 2023 KİRA ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Aralık ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon rakamları doğrultusunda belirlenecek. TÜİK, 4 Aralık Pazartesi günü enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak.

EKİM AYI ENFLASON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyonun verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,36, aylık %3,43 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %39,39, aylık %1,94 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 54,26 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 54,26 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 55.30 olmuştu.

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2500,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL

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